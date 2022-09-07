نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال السعودي والزمالك في كأس لوسيل 2022 والقنوات الناقلة ورابط حجز التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الملايين في الوطن العربي، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية ومصر، موعد مباراة الهلال السعودي والزمالك في كأس لوسيل 2022 م، وهي مواجهة مثيرة بين بطل الدوري في المملكة وبطل الدوري في مصر، في افتتاح ملعب لوسيل الذي يستضيف منافسات بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر، وهو لقاء كان مقررًا من شهر أغسطس المنصرم وفق اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تعد الجهة المسؤولة لمشروعات ومبادرات بطولة العالم.

موعد مباراة الهلال السعودي والزمالك في كأس لوسيل 2022 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة الهلال السعودي والزمالك في كأس لوسيل 2022 م، يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، في دولة قطر، إذ تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت الرياض والدوحة، فيما تعد المباراة مهمة للفريقين رغم أنها وديّة، وذلك لتسليط الضوء عليها وانتظار الملايين لها، وقد أعلن نادي الزمالك المصري رسمياً عن القائمة الرسمية التى من المُقرر لها أن تواجه فريق الهلال ضمن بطولة كأس لوسيل للعام الجاري 2022.

ومن جهتها، أعلنت قناة الكأس القطرية إذاعة مباريات كأس لوسيل بين الهلال السعودي والزمالك المصري، عبر شاشتها المفتوحة، وفي الوقت نفسه أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة للجمهور العربي في كل مكان، كما تخصص فقرات فنية مُتنوّعة تضم نُجوم الكرة السعوديّة والمصريّة السّابقين إلى جانب أكثر من قناة صوتية، بالإضافة إلى قنوات الكأس.

طريقة حجز تذاكر مباراة والهلال والزمالك والأسعار

ووفّر موقع فيفا رابطًا خاصا يُمكن من خلاله حجز تذاكر مباراة الزمالك والهلال على ملعب لوسيل القطري، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للفيفا. تحديد مباراة الهلال السّعودي والزّمالك المصري، ثم اختيار حجز التذاكر الخاصة بالماراة. اختيار فئة التذكرة وفق السعر المناسب لكل مشجع، ثم نُحدّد مكان التواجد في الملعب. الضّغط على شراء، ونُحدّد وسيلة الدفع، ثم إتمام عملية الشراء. استلام كود لدخول الملعب.

وبالنسبة لأسعار التذاكر، فإن الفئة الأولى تصل إلى 40 ريالا قطريا، والفئة الثانية تصل إلى 80 ريالا قطريا، والثالثة 150 ريالا قطريا، الرابعة 200 ريال.