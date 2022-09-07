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عمر شويل - جدة Evisa.Rop.Gov.Om المنصة الإلكترونية لحجز تأشيرات سياحية إلى سلطنة عُمان تعلن استقبالها لطلبات الحصول على تأشيرة إلكترونية في وقت كاس العالم لزيارة السلطنة والإقامة فيها، حيث تقام مباريات كاس العالم في دولة قطر في شهر نوفمبر المقبل وتستضيف عدد من الدول المجاورة مشجعي البطولة على أراضيها بالحصول على فيزا سياحية لزيارة تلك الدول والانتقال منها إلى قطر في وقت المباريات.

كأس العالم فيفا 2023

تقام البطولة العالمية لكرة القدم التي ينتظرها الجميع في قطر في خلال الشهرين المقبلين، وتقوم دولة قطر، الدولة المضيفة، بوضع اللمسات النهائية على تنظيم البطولة والتي يكون منها كيفية توفير الأماكن لجميع المشجعين من جميع الدول والراغبين في القدوم وتشجيع فرقهم القومية، وبذلك يتم وضع الترتيبات النهائية والتي يكوم منها توفير الفنادق السياحية المناسبة للمشجعين طوال فترة البطولة، ويكون المكان في دولة قطر غير كاف ولذلك تستعين الدولة بالدول المجاورة لتوفير الإقامات المؤقتة للمشجعين في وقت البطولة.

m[Evisa.Rop.Gov.Om] فيفا 2023 كيفية الحصول على تأشيرة سلطنة عُمان بمباريات كاس العالم

وجدير بالذكر أن قطر قد فازت منذ أكثر من ستة أعوام في القرعة العلنية بتنظيم بطولة كاس العالم الجديدة، ومنذ ذلك الوقت وهي تتحضر وتستعد لإقامة البطولة على أراضيها، وقد شيدت الملاعب الكروية العملاقة والتي يكون من اشهرها ملعب الثمانة، والذي يعتبر تحفة معمارية وإنشائية تم توفير فيه أحدث النظم العالمية الحديثة في تنظيم الملاعب، وقد قامت بتجريب الملعب في عدد من المباريات وللدعاية والترويج له للبطولة المقبلة، ويوجد بالإضافة إلى ملعب الثمانية ثمانية ملاعب حديثة أخرى.

تأشيرة سياحية مجانية في سلطنة عٌمان

تم اختيار سلطنة عُمان لتكون ضمن الدول التي تعاون القطر في استضافة اللاعبين القادمين من جميع الدول لحضور المباريات في قطر، وتستعين قطر في تأمين البطولة بشرطة من باكستان أيضا، وذلك باختيار الفنادق المتميزة فيها لاستضافة الجماهير، وأعلنت السلطنة على تيسير خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة للقادمين من المشجعين ووضعت ألية للحجز والتسجيل بشكل إلكتروني.

ما هي سمات التأشيرة السياحية إلى سلطنة عُمان

تكون تأشيرة مجانية للقادمين من مشجعي بطولة كاس العالم في قطر.

يتم إتاحة اصطحاب العائلة للزيارة السياحية لأراضي السلطنة.

تقوم السلطنة بتوفير مزايا متعددة لحاملي بطاقة هيّا.

تكون التأشيرة مجانية متعددة الرحلات من وإلى أراضي سلطنة عمان.

يتم إتاحة حجز التأشيرة عند الدخول إلى السلطنة.

يتاح كذلك إمكانية تغيير التأشيرة بعد الحجز.

تكون التأشيرة صالحة لمدة 60 يوم ولا يزيد عنها.

كيف أحجز فيزا سياحية عبر المنصة الإلكترونية Evisa.Rop.Gov.Om