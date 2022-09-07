قال بيان للخارجية الروسية: "ردا على الإجراءات المتوالية التقييدية ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية، تم اتخاذ قرار بتوسيع قائمة ممثلى مؤسسات الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه، المحظور عليهم الدخول إلى أراضى بلدنا. تم تسليم مذكرة بهذا الخصوص من وزارة الخارجية الروسية إلى وفد الاتحاد الأوروبى فى روسيا".
وأوضح البيان الروسى أن القيود تسرى بشكل خاص على "القيادة العسكرية العليا للاتحاد الأوروبى، والمسؤولين رفيعى المستوى فى وكالات إنفاذ القانون فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وممثلى المنظمات التجارية الأوروبية فى إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية المشاركة فى توريد المنتجات العسكرية لأوكرانيا".
وحذرت الخارجية الروسية "المبادرين بالإجراءات المعادية لروسيا"، من أن أى أعمال غير ودية ضد موسكو، سيجرى باستمرار مواجهتها "برد قاس من جانبنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا ترد على قيود الاتحاد الأوروبى بإجراءات مضادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.