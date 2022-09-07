روسيا ترد على قيود الاتحاد الأوروبى بإجراءات مضادة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية اتخاذ إجراءات مضادة للإجراءات التقييدية الأخيرة للاتحاد الأوروبى ضد الأفراد والكيانات الروسية، وسعت بموجبها قائمة حظر دخول ممثلى مؤسسات الاتحاد إلى روسيا.





قال بيان للخارجية الروسية: "ردا على الإجراءات المتوالية التقييدية ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية، تم اتخاذ قرار بتوسيع قائمة ممثلى مؤسسات الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه، المحظور عليهم الدخول إلى أراضى بلدنا. تم تسليم مذكرة بهذا الخصوص من وزارة الخارجية الروسية إلى وفد الاتحاد الأوروبى فى روسيا".

وأوضح البيان الروسى أن القيود تسرى بشكل خاص على "القيادة العسكرية العليا للاتحاد الأوروبى، والمسؤولين رفيعى المستوى فى وكالات إنفاذ القانون فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وممثلى المنظمات التجارية الأوروبية فى إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية المشاركة فى توريد المنتجات العسكرية لأوكرانيا".

وحذرت الخارجية الروسية "المبادرين بالإجراءات المعادية لروسيا"، من أن أى أعمال غير ودية ضد موسكو، سيجرى باستمرار مواجهتها "برد قاس من جانبنا".