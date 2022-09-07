أمريكا تتوعد بالرد على استفزازات كوريا الشمالية النووية

جدة - نرمين السيد - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء عن استعدادها لإجراء تعديلات على مواقفها العسكرية على المديين القصير والطويل ردا على استفزازات كوريا الخاصة بـ"التجارب النووية".





وشددت واشنطن على التزامها بالدفاع وردع جميع الاستفزازات الكورية الشمالية النووية ضد حلفائها فى المنطقة. هذا التصريح جاء خلال الاجتماع الذى جمع كل من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى العاصمة طوكيو لبحث سبل مكافحة استفزازات كوريا الشمالية وللحد من طموحاتهم النووية المتزايدة. ويأتى هذا فى الوقت الذى بحثت فيه كوريا الجنوبية واليابان سبل تعزيز التعاون الأمنى ضد التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات على هامش حوار دفاع سول السنوى الذى من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.

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