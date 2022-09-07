مستوطنون يتلفون شبكات رى ويسرقون مضخة مائية بـ نابلس

جدة - نرمين السيد - وقال الصحفى بكر عبد الحق، صاحب المشروع الذى كان مقررا افتتاحه غدا الخميس، إن مستوطنين أتلفوا بركة لجمع المياه، وشبكات رى على مساحة 17 دونما، ودمروا السياج الخاص بالأرض، والبوابة، وسرقوا مضخة مائية، تبلغ قيمتها نحو 20 ألف شيقل.

وأضاف أن المشروع أقيم على أرض تعود للمواطن خلوصى الحج محمد، ضمن مبادرة "ع الأرض"، التى تستهدف المناطق المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، ويمنع الاحتلال المواطنين من مد شبكات مياه وكهرباء فيها.

وأشار إلى أن العمل فى الأرض استمر لأكثر من 60 يوما، لإقامة بركة المياه لتجميع مياه الأمطار، تتسع لأكثر من 4 آلاف كوب سنويا، وتستخدم لرى المزروعات، وسياج وبوابة، وشبكة رى كبيرة.

يذكر أن الأرض التى يقام عليها المشروع، تبعد نحو 500 متر عن بؤرة استيطانية جديدة أقيمت فى المكان.