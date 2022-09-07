أرمينيا: الوضع فى أوكرانيا يهدد استقرار القوقاز

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "أكرا" الأرمينية عن باشينيان قوله، خلال جلسة عامة للمنتدى الاقتصادى الشرقى السابع (EEF) فى فلاديفوستوك فى أقصى شرق روسيا، إن الوضع فى منطقة جنوب القوقاز غير مستقر للغاية، لقد خضنا حربا فى عام 2020 والوضع الآن مشابه، عندما بدأت أذربيجان تلك الحرب، كان كل اهتمام المجتمع الدولي، بما فى ذلك روسيا، يركز على المشاكل المتعلقة بوباء كورونا، ولهذا نأمل أنه بالشراكة مع روسيا وشركائنا سنكون قادرين على إدارة هذا الوضع وإبقاء الوضع الإقليمى تحت السيطرة".

ومن المقرر أن يلتقى نيكول باشينيان مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على هامش المنتدى.

وقد انطلقت فاعليات المنتدى الاقتصادى الشرقى السابع فى مدينة فلاديفوستوك فى أقصى شرق روسيا يوم أمس الأول الإثنين، ويتضمن منتدى هذا العام، الذى يقام فى حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية حتى يوم غد الخميس، والذى يحمل عنوان "على الطريق إلى عالم متعدد الأقطاب"، فاعليات رئيسية مثل معرض حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية والسياحية لجميع المناطق الـ11 فى الشرق الأقصى الروسى.

ويهدف المنتدى، الذى أُطلق فى عام 2015، إلى دعم التنمية الاقتصادية فى الشرق الأقصى الروسى وتوسيع التعاون الدولى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.