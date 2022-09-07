الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الراهن

جدة - نرمين السيد - حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حملة التصعيد الراهنة، التى تهدد بتفجير ساحة الصراع، وإغراقها فى دوامة من العنف.





وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ما يجرى ميدانيًا يدق ناقوس الخطر الشديد أمام المجتمع الدولى بشأن ما يترتب على ذلك من مخاطر على فرص تطبيق حل الدولتين، وعلى أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسى لحل الصراع.

وأدانت الوزارة جريمة إعدام الشهيد يونس تايه (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال فى مخيم الفارعة فى محافظة طوباس، صباح اليوم، واعتبرتها حلقة فى مسلسل التصعيد الإسرائيلى الدموى والممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لتحقيق أهداف استعمارية توسعية، وعنصرية بحتة، تتعلق بكسر إرادة الصمود لدى الشعب، وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعة، وأرض وطنه.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد هو ضمن المحاولات الإسرائيلية التى لن تتوقف لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، وإجباره على التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان، واستمرارهما كأمر واقع يصعب تغييره.

ورأت الوزارة أن حملة التصعيد الإسرائيلية المحمومة بما فيها الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، والاعتقالات العشوائية بالجملة، وسرقة المزيد من الأرض، وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتعميق عمليات تهويد القدس ومقدساتها، والتى كان آخرها خطة استيطانية لبناء 900 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة "رمات شلومو" على حساب أراضى قرى شمال القدس، وعمليات التطهير العرقى واسعة النطاق فى عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار و"مسافر يطا"، واعتداءات المستوطنين المنظمة والمسلحة على المواطنين، وأرضهم وممتلكاتهم وغيرها، جميعها ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تقوم على عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة والمشروعة التى أقرتها الأمم المتحدة.

وتابعت: "ما يجرى هو تغييب عنيف للبعد السياسى للصراع، وللعملية السلمية التفاوضية، واستبدالها بالمدخل الأمنى الاستعمارى العنصرى فى التعامل مع شعبنا وقضاياه، وسط حملات تضليلية إسرائيلية للرأى العام العالمى والقادة الدوليين وإلصاق تهمة (الإرهاب) بالطرف الفلسطينى، والترويج المفضوح لرواية (أن إسرائيل تدافع عن نفسها)".

وعبّرت الخارجية عن أسفها لمواقف بعض الدول التى تتماهى مع هذه الروايات والمواقف الإسرائيلية التى توفر المزيد من أبواب الهروب لدولة الاحتلال من استحقاقات السلام والحل العادل للصراع.