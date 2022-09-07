نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل عبر موقع العودة للمدارس ومنصة مدرستي للسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد عن خطوات التسجيل في موقع العودة للمدارس وإنشاء حساب على منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وذلك بسبب جائحة كورونا التي شهدتها البلاد والإعلان عن تلقي التعليم عن بعد، وقامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء موقع العودة للمدارس التابع لمنصة مدرستي السعودية، وذلك للارتقاء بالتعليم في السعودية لطلاب جميع المراحل التعليمية، حيث قامت الوزارة بتحديد عدة خطوات يجب إتباعها عند التسجيل عبر الموقع، لهذا يريد الطلاب السعوديين وأولياء أمورهم معرفة خطوات التسجيل عبر موقع العودة للمدارس وإنشاء حساب على منصة مدرستي للتعليم عن بعد

خطوات تسجيل جديدة في منصة مدرستي السعودية ١٤٤٤

وضعت وزارة التربية والتعليم بالسعودية عدة خطوات يجب أن تتبع عند التسجيل في منصة مدرستي حيث أن خطوات التسجيل عبر موقع العودة للمدارس وإنشاء حساب على منصة مدرستي للتعليم عن بعد هي

الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية.

الضغط بعد ذلك على العودة للمدارس.

النقرعلى تسجيل جديد وكتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف وإذا كان الطالب غير سعودي الجنسية فلابد من كتابة رقم الإقامة.

ثم الضغط على مربع تحقق.

الانتظار من أجل الحصول على الكود والذي يرسل على رقم الهاتف المسجل وكتابته في الخانة المخصصة لذلك.

وأخيرا ، وأنقر بعد ذلك على كلمة التحقق.

خطوات تسجيل جديدة في موقع العودة للمدارس ١٤٤٤

من خلال رابط وزارة السعودية العودة للمدارس يستطيع الطلاب التسجيل في موقع العودة للمدارس بحساب جديد من خلال إتباع الآتي:

الدخول على رابط موقع العودة للمدارس ١٤٤٤.

الدخول على تسجيل جديد وكتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب.

النقر على تحقق.

إدخال الكود المرسل على الهاتف.

الضغط على كلمة تحقق.

مراجعة جميع البيانات في مربع التسجيل.

يستطيع الطالب التسجيل.

ما هي منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي منصة سعودية للتعليم عن بعد تم إنشاءها بواسطة وزارة التعليم السعودية وذلك كحل بديل عن ذهاب الطلاب للمدارس والتكدس وذلك لتقليل الإصابة بفيروس كورونا الذي انتشر في البلاد، حيث أنه يتم شرح جميع المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية من خلال هذه المنصة.

ها نحن نكون قد وصلنا إلى الختام وذكرنا أن وزارة التعليم السعودية قامت بإنشاء منصة تعليمية عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا، يمكن التسجيل عليها من خلال خطوات التسجيل عبر موقع العودة للمدارس وإنشاء حساب على منصة مدرستي للتعليم عن بعد الذي أوضحتها الوزارة.