نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليكم” نتيجة القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في مصر 2022 من خلال موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب أولياء الأمور نتيجة القبول بمدارس المتفوقين 2022 لمعرفة هل تم قبول ابنائهم في هذه المدارس أم لا، ويتم حاليا تكثيف البحث عبر محركات البحث المحلية عن نتائج الطلاب والقبول خاصة بعد صدور تصريحات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تعلن عن اقتراب إعلان النتائج، ونستعرض في هذا المقال لحضراتكم كيفية الاستعلام الإلكتروني ومصروفات الدراسة بمدارس المتفوقين وشروط القبول فيها ومدة الدراسة بها وكافة المعلومات المتعلقة بها والتي تهم أولياء الأمور في كل المحافظات.

نتيجة القبول بمدارس المتفوقين 2022

ينتر الآباء اعلان نتيجة القبول بمدارس المتفوقين في أي وقت من الان، حيث يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بمدارس المتفوقين العديدة المنتشرة في مصر حاليا ويمكنهم كذلك الاستعلام عن نتائج قبولهم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى تلك المدارس بأنفسهم، وذلك عبر الدخول إلى هذا الرابط الرسمي للنتائج وتعد مدارس المفوقين حاليا في مصر من المدارس الثانوية الحكومية التي تم اعدادها للنهوض بالتعليم في مصر حيث قد تم تأسيسها وتزويدها بأحدث أجهزة علمية والمعامل المتطورة والفصول المجهزة على أعلى مستوى للحصول على طالب متفوق وجاد ومتخصص في عدة مجالات، وبخصوص التقديم للطلاب الراغبين يوجد عقب التقديم واستيفاء الشروط والاوراق الرسمية ضرورة اجتياز اختبارات محددة وهي مهمة لتحديد سمات الطالب ومدى قدرته على فهم المناهج الدراسية التي سيدرسها خلال مدة الدراسة، وهذه الاختبرات التي تهتم المدرسة بعملها للطالب المتقدم يتم إجراؤها في كافة المدارس بالمحافظات، وعن موعد هذه الامتحانات فقد تم الاعلان عن كونها تمت في خلال الفترة من 6-9 أغسطس الماضي بشكل إلكتروني بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

مصروفات الدراسة بمدارس STEM للمتفوقين

تبلغ مصاريف هذا النوع من المدارس 1000 جنيه سنويا وهذا المبلغ شامل الإقامة والوجبات، كما يجب دفع مبلغ تأمين 4000 جنيه عن أجهزة اللاب توب الذي يتسلمه الطالب ويتم استرداده عقب التخرج، وهناك عدة شروط للالتحاق بهذا النوع من المدارس منها الحصول على الشهادة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 98% وكذلك يشترط الحصول على الدرجات النهائية في مواد (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم) بالتحديد وتنفرد هذه المدارس بعدة خصائص تميزها عن المدارس العادية منها أن الدراسة تستمر طوال أيام الأسبوع وأن الإقامة في المدرسة تكون بشكل داخلي بشكل إجباري ومستمر.

تعتبر مدارس المفوقين حاليا في مصر من المدارس الثانوية الحكومية التي تم اعدادها للنهوض بالتعليم في مصر حيث قد تم تأسيسها وتزويدها بأحدث أجهزة علمية والمعامل المتطورة والفصول المجهزة على أعلى مستوى للحصول على طالب متفوق وجاد ومتخصص في عدة مجالات، وعرضنا لكم رابط وخطوات التقديم للطلاب الراغبين والاوراق والمستندات المطلوبة.