نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاث بالسعودية بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الفصول الدراسية الثلاثة، أهم ما يشغل بال أولياء الأمور والطلاب في السعودية تلك الفترة هي تفاصيل العام الدراسي الجديد، فكما نعلم قد كان العام الدراسي السابق هو الأول في تطبيق نظام جديد وهو الثلاثة فصول دراسية حيث كان يتم تجربته للمرة الأولى وقد باءت تلك التجربة بالنجاح لهذا تم تطبيق هذا النظام مرة أخرى هذا العام، ونوهت وزارة التعليم أن كل فصل من تلك الفصول الثلاثة له مواعيده الخاصة به من حيث البداية والنهاية وكذلك الاختبارات ومواعيدها والإجازات المتخللة لكل فصل منها وتعتبر تلك التفاصيل هي الأهم الطلاب وكذلك ذويهم ويمكن التعرف عليها معنا اليوم.

العام الدراسي الجديد 2022-2023

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تقويم وتطوير العملية التعليمية من الأساس من أجل إنشاء جيل قادر على التعامل مع سوق العمل فيما بعد عندما يقوم بمواجهته وكل ذلك ضمن رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتي تهدف إلى الاهتمام بكافة النواحي في السعودية منها المجال التعليمي كما نلاحظ مؤخرًا خاصةً مع دمج التعليم الرقمي مع التعليم الفعلي بحضور الطلاب، وأطلقت الوزارة التقديم الدراسي لهذا العام منذ فترة ويوضح أن بداية هذا العام الدراسي تكون في أغسطس الحالي يوم 28 من الشهر وهو الأحد كما ويذكر به أيضًا مدة الدراسة بكل فصل دراسي وموعد البداية والنهاية له كما سنتعرف على ذلك فيما يلي.

موعد الفصول الدراسية للعام الدراسي الجديد

أكدت الوزارة أن العام الدراسي الجديد سيتم اتباع نظام الثلاثة فصول دراسية به من أجل العمل به رسميًا في جميع المدارس، وسيكون هذا العام عبارة عن 39 أسبوع دراسي كامل ليصبح نصيب كل فصل من الفصول الدراسية 13 أسبوع تتخلل تلك الأسابيع أيام إجازة وعطل رسمية عديدة منها ما هو بسبب العطل الرسمية في المملكة ومنها ما هو بسبب الإجازات الفصلية الخاصة بكل فصل حسب التقويم الدراسي.

أما عن موعد الفصول الدراسية الثلاثة: