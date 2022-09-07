نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي إيداع حساب المواطن القديم والجديد الدفعة 58 لشهر سبتمبر ورقم حساب المواطن صوتك مسموع في المقال التالي
عمر شويل - جدة تم توفير رقم حساب المواطن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وذلك لسهولة التواصل مع رقم خدمة العملاء الخاصة بحساب المواطن لتقديم الشكاوي والإستعلام عن شروط التسجيل في حساب المواطن الجديد ونتيجة الأهلية وغيرها من الخدمات اللازمة توفيراً وتسهيلاً على المواطنين في المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم رقم حساب المواطن 1444.
موعد إيداع حساب المواطن
يسأل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع حساب المواطن الجديد للذين تم تقديمهم في الأهلية 1444.
- سيتم صرف حساب المواطن الجديد : من بداية من يوم العاشر من شهر سبتمبر ٢٠٢٢.
- وسيتم توحيد صرف حساب المواطن القديم مع حساب المواطن الجديد في نفس الموعد من كل شهر ميلادي.
رقم حساب المواطن صوتك مسموع
يبحث الكثير من المواطن في السعودية عن رقم حساب المواطن للتواصل مع خدمة العملاء 1444.
- رقم حساب المواطن صوتك مسموع الموحد : ١٩٩١٢
- ويتم التواصل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساءً، ويوم الجمعة والسبت إجازة.
كيفية التسجيل في حساب المواطن المطور 1444
يسأل الكثير من المواطنين في المملكة عن طريقة التسجيل في حساب المواطن الجديد، عن طريق إتباع الخطوات التالية :
- نقوم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.
- يتم الضغط على تسجيل حساب جديد في الموقع.
- نقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.
- يتم رفع جميع المستندات المطلوبة بنفس البيانات التي تم تسجيلها في الموقع سواء الفرد أو المطلقة أو الأرملة.
- سيتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول لتأكيد التسجيل.
- نقوم بكتابة الرسالة وإتمام التسجيل بنجاح.
شروط التسجيل في حساب المواطن الجديد المطور 1444
يوجد بعض الشروط للتسجيل في حساب المواطن الجديد ١٤٤٤ ومن هذه الشروط :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.
- يكون مقيم في سكن خاص به وليس في دار إيواء.
- لا يكون له أحكام أو كان في السجون.
- أن يتم موافقة البيانات التي تم تسجيلها في الموقع وإن ثبت عكس ذلك سيتم إستبعاده من الأهلية لحساب المواطن.
- إحضار عقد إيجار موحد للمتقدم
- يكون راتب المتقدم أقل من راتب حساب المواطن الشهري.
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