نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 استعلام حساب المواطن برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو برنامج تابع لحكومة المملكة العربية السعودية بدأ في ديسمبر 2017 ويهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن السعودي ، وتقديم الدعم المادي للأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل في المملكة العربية السعودية وتعويض المواطنين الذين قد يعانون من أي المخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

في كل مرحلة يقوم البرنامج بإرسال المراسلات إلى المواطنين المقدمين ليتمكنوا من التحقق من صحة حساباتهم المصرفية وربطها بالطلبات المقدمة لهم لتلقي المساعدة. في مارس 2019 ، أطلق البرنامج أيضًا تطبيقًا للهواتف الذكية والأجهزة ليسهل على المواطنين عرض جميع تفاصيلهم وتغييرها وعرض تفاصيل المطالبة وتأكيد الأهلية أو الاعتراض وعرض تفاصيل الدفع. في يوليو 2022 ، تلقى برنامج الحساب المدني دعمًا ماليًا إضافيًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، بناءً على ما قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية. من الدعم الموجه للبرنامج ثمانية مليارات ريال.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58

من المتوقع إصدار الدفعة 58 من حساب المواطن في سبتمبر 2022 في اليوم العاشر من سبتمبر حيث انهُ من المعروف موعد نزوله يوم 10 من كل شهر الإ إذا كان يوم 10 في الشهر هو يوم عطله فبتالي يتم استبداله بيوم 11 اي اليوم الذي يليه.

كيف اعرف اني مستحق في حساب المواطن

أدخل الموقع الخاصة بحساب المواطن

انقر للاستعلام عن حساب مواطن

أدخل رقم الهوية

أضف الكود المرئي

انقر فوق أيقونة متابعة للاستعلام عن الخدمة لعرض جميع معلومات الدعم ونتائج الأهلية

في حالة الاستحقاق ، ستظهر التفاصيل التالية للمستفيد وهي “تاريخ دراسة الأهلية في الحساب ، وجميع بيانات أفراد الأسرة وعددهم وجميع حالات الأهلية السابقة للمستفيد”. في حالة عدم الأهلية ، ستظهر كلمة “غير مؤهل” وستظهر البيانات التالية: “تاريخ دراسة أهلية الحساب والأسباب المتعلقة برفض استحقاق الدفع”.

الاعتراض على نتيجة حساب المواطن (غير مؤهل)

في حالة ظهور كلمة “غير مؤهل” ، يمكن للمواطنين الاعتراض على نتيجة الأهلية. يحدد برنامج حساب المواطن خطوات الطعن في نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن ، وهي كالتالي: