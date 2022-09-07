خطوات الدخول منصة مدرستي الاختبارات المركزية 1444 جدول اختبارات مهاراتي madrasati ekhtibar

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عمر شويل - جدة خطوات الدخول منصة مدرستي الاختبارات المركزية 1444 والذي تم إطلاقها منذ الأعوام السابقة وقامت وزارة التعليم السعودية بتطوير منصة مدرستي. واطلاق بوابة اختبار التي يتم من خلالها أداء الاختبارات الإلكترونية والتي يطلق عليها اختبارات تعزيز المهارات.

عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السعودية بموقع التدوين العالمي تويتر تقدم احدي الطلاب بالسؤال عن خطوات الدخول للمنصة وكيفية حل الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي. اليوم نوضح بالتفصيل طرق الدخول إلى منصة الاختبارات مع خطوات حل الاختبارات المركزية.

خطوات الدخول منصة مدرستي الاختبارات المركزية 1444

من الجدير بالذكر أن منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية يتم من خلالها عقد اختبارات المواد التالية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزي ، العلوم والرياضيات). وتلك المواد تم دراستها طوال الفصل الدراسي الماضي وتعقد الاختبارات من الصف الثاني الابتدائي وحتي الثانوي. ويتم الدخول للاختبارات اختبار تعزيز المهارات من خلال التالي:

قم بالاتصال برابط النظام الأساسي لمنصة الاختبارات.

يجب تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالمستخدم.

عند الانتهاء من الدخول اختر القائمة الرئيسية واضغط على تبويب الاختبارات.

انقر فوق خيار الاختبارات المركزية.

ثم الضغط على تبويب تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

قم بالنقر على تبويب التالي.

ثم ضع كلمة المرور في الحقل الخاص بها ثم قم بالنقر على تبويب تسجيل الدخول.

الآن سوف تظهر صفحة معلومات الطالب الأساسية.

قم بقراءة تعليمات وإرشادات المنصة ثم البدء في حل الاختبار.

جدول اختبارات مهاراتي

كشفت وزارة التعليم السعودية جدول اختبار تعزيز المهارات لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمملكة العربية السعودية. وتضمن الجدول حسب اعلان الوزارة التالي:

وقد وضحت وزارة التعليم انه تم إطلاق اختبارات المهارات الخاصة لقياس القدرات التي يكتسبها الطلاب والطالبات في التعليم العام.

ونوهت انه سيستمر تنفيذ اختبارات “مهاراتي” على مدار خمسة أيام من الأحد إلى الخميس من خلال إجراء الاختبار الإلكتروني شخصيًا في مدارس التعليم العام.

كما ذكرت أن الاختبار متاح أيضًا لمدة 24 ساعة عبر الرابط المباشر لمنصة الاختبار بحيث يمكن أن يؤخذ من قبل الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار في الوقت المحدد.

كيف احمل الكتب من منصة مدرستي؟

ذكرت المتحدثة الرسمية باسم التعليم السعودي “ابتسام الشهري” إن جميع الكتب لجميع المواد تكون متوفرة في نسخ رقمية على المنصة التعليمية. بالإضافة إلى توزيع الوزارة إلى الكتب الجاهزة والمطبوعة على الطلاب. على أن يتم استثناء بعض الكتب التي ستكون متوفرة على المنصة التعليمية كما ذكر وزير التعليم، ويتمكن جميع الطلاب من تحميل الكتب الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية: