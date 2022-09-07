نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 2022 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم عبر موقعنا رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين، لتسجيل اختبار للمعلمين ممن هم على رأس العمل أو من الخريجين، حيث تم إتاحة إمكانية التسجيل الكترونياً في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك عن طريق نظام الرخص الالكتروني الذي أصبح متاحاً الآن، وليس من خلال موقع قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بعض المعلومات حول رابط التسجيل في الرخص المهنية للمعلمين، وأوضحت أن الاختبار هو أداة تقويمية تم تقنينها من أجل قياس مدى تحقيق المعايير التربوية العامة لدى المتقدم للحصول على الرخصة المهنية، وتنقسم الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية إلى قسمين أساسيين وهما:

الاختبار التربوي العام الذي يشترك به كافة المعلمين والمعلمات.

الاختبار التخصصي للرخصة الذي يهتم بمفاهيم التخصص وبياناته.

وتعد الرخصة المهنية للمعلمين وثيقة تصدر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب لشاغلي الوظائف التعليمية، ممن هم على رأس العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو للخريجين وذلك وفق معايير محددة، وبمجرد الحصول على رخصة معلم فهذا يعني أهلية المعلم لمزاولة مهنة التعليم أو التدريس في المملكة العربية السعودية وفقاً للصورة المطلوبة، فتأتي أولويات النهوض بالعملية التعليمية وجودة التعليم في الاهتمام أولاً بالمعلم وما يمتلكه من مهارات وقدرات وخبرات تؤهله لأداء الرسالة المطلوبة على الوجه الأكمل تجاه مهنة التدريس والطلاب والوطن، ويتم اختيار اصحاب الكفاءات بدقة وفق معايير وشروط محددة من شأنها ضمان جودة وكفاءة العملية التعليمية ونواحيها.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

بدأت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب في استقبال طلبات التسجيل وذلك عبر رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك عبر رابط موقع الرخصة المهنية، وبدأت التسجيل للرجال وذلك اعتباراً من تاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس 2022، ويستمر حتى تاريخ الثامن من أكتوبر 2022، كما بدأ التسجيل في الرخصة المهنية للسيدات اعتباراً من تاريخ الخامس من سبتمبر 2022، ويستمر حتى السادس والعشرون من نوفمبر 2022، علماً بأن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات يتم فقط من خلال نظام الرخص الالكتروني المختص بكافة الأمور المتعلقة بالرخصة المهنية.