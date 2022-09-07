القوات اليمنية تصد هجمات حوثية جديدة بـ تعز

جدة - نرمين السيد - وأشارت القوات، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أنها صدت هجومين على التوالى فى جبهة الضباب غرب تعز والعنين فى مديرية جبل حبشى بالريف الغربى للمحافظة.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن الأحياء السكنية فى المناطق الشرقية كانت هدفا لقصف حوثى، إضافة إلى قصف آخر طال الأحياء السكنية فى المطار القديم شمال غرب تعز.
وكان محور تعز العسكرى قد أعلن سابقا رصده 4 آلاف و450 خرقا حوثيا للهدنة منذ الثانى من إبريل الماضى، الأمر الذى أسفر عن مقتل 30 عسكريا وإصابة 131 آخرين، كما أسفرت الخروقات الحوثية، عن مقتل 12 مدنيا وجرح 54 آخرين بينهم نساء وأطفال.
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