هبوط احتياطى النفط الأمريكى لأدنى مستوى منذ 38 عاما

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، انخفض المخزون إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 1984.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن فى مارس الماضى، خطة لإطلاق مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة التى أدى إلى زيادة معدلات التضخم فى البلاد.