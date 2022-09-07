الرئيس الروسى: لم ولن نخسر شيئا من عمليتنا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادى الشرقى: "أعتقد أننا لم ولن نخسر شيئا. وبالحديث عن المكاسب، يمكننى القول إن مكاسبنا الرئيسية هى سيادة أقوى. وهذه نتيجة حتمية لما يجرى".

وشدد بوتين على أن روسيا ليست هى من بدأت الأعمال العدائية فى أوكرانيا، وتحاول حاليًا إنهاؤها.

وتابع قائلا: "أود أن أؤكد مجددا أننا لم نبدأ أى شيء بخصوص العمليات العسكرية. نحاول فقط إنهاء الأعمال العدائية التى اندلعت عام 2014 بعد الانقلاب العسكرى فى أوكرانيا من جانب أولئك الذين لا يريدون وضع طبيعى وسلمى بل واتخذوا إجراءات صارمة ضد شعوبهم".

ووصف العملية الخاصة فى أوكرانيا بأنها رد متناسب على ما كان يحدث هناك منذ عدة سنوات.

وأكد بوتين "لقد فعلنا ذلك بوعى. كل أفعالنا تهدف إلى مساعدة المواطنين فى دونباس. هذا واجبنا، وسنقوم به حتى النهاية".

وأكد الرئيس الروسى أن موسكو ستتمسك دائمًا بسياسة مستقلة مع تقدير استقلالية شركائها، قائلا: "روسيا دولة ذات سيادة وسنحمى دائما مصالحنا الوطنية بينما نتبع مسار سياسة مستقلة".

وأضاف أن روسيا تقدر نفس الصفات التى يتمتع بها شركاؤها الذين أثبتوا موثوقيتهم ومسؤوليتهم على مدى سنوات من التعاون فى التجارة والاستثمار والمجالات الأخرى.

وتابع، أن العقوبات التى تفرضها الدول الغربية تشكل تهديدا للعالم بأسره، مضيفا "لا شيء غير عادى فى هذا، فهذه سياسة ينتهجها الغرب بشكل جماعى منذ عقود"، مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى من دول آسيا والمحيط الهادئ تجد أن المنطق المدمر للعقوبات أمرًا غير مقبول".