فون دير لاين: نواجه ارتفاعا بأسعار الطاقة.. وقادرون على تعويض الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إننا نواجه ارتفاعا فى أسعار الطاقة نظرا لشح البدائل، مؤكدة على ضرورة توفير مصادر الطاقة للجميع وأيضا ترشيد الاستهلاك.





وتابعت فون دير لاين، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بأن روسيا دولة غير موثوقة بسبب تلاعبها بسوق الغاز، مضيفة إننا قادرون على تعويض الغاز الروسى من مصادر أخرى مثل النرويج والجزائر والولايات المتحدة.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن واردات الغاز من النرويج تفوق الآن الواردات الروسية، مضيفة أننا مستعدون لعملية التخزين المشترك للغاز فى أوروبا.

كما أكدت سعى دول الاتحاد لوضع سقف لأسعار الغاز الروسى، ووفقا للقناة الإخبارية.