العالم اليوم - مصر للألومنيوم تخصص حصة في زيادة رأسمالها لصندوق سيادي عربي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 01:25 مساءً - تعتزم شركة مصر للألومنيوم الحكومية، زيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون دولار، لإعادة تأهيل وتطوير مصانعها، على أن يتم تخصيص 65 بالمئة من هذه الزيادة (بما يعادل 200 مليون دولار) لصالح أحد الصناديق العربية السيادية.

وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة المصرية، الأربعاء، إن زيادة رأس المال تهدف لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويا.

تأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1975، وهي من شركات القطاع العام، ومدرجة في البورصة المصرية، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية الحكومية حوالي 90 بالمئة من أسهمها.

وتعمل الشركة على خطة لتطوير مصانعها، بالتعاون مع شركة "بتكل" الأميركية، كما تدرس إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، من أجل تقليل تكاليف الطاقة، التي تعتبر مدخل أساسي في عمليات الإنتاج.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس المساهمة في زيادة رأسمال شركة مصر للألمنيوم.