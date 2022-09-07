نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الخصاونة: بيع البترا مزاعم كاذبة وغير لائقة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن ما يتردد بشأن بيع البترا مزاعم كاذبة تماما، ولا تليق بالحكومة ومجلس النواب والوطن.

واستنكر الخصاونة في مداخلة له تحت القبة اليوم الاثنين، الحديث عن التصرف بمقدرات الوطن بصورة لا تنسجم مع أحكام الدستور والتشريعات الأردنية.