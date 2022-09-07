الخصاونة: بيع البترا مزاعم كاذبة وغير لائقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن ما يتردد بشأن بيع البترا مزاعم كاذبة تماما، ولا تليق بالحكومة ومجلس النواب والوطن.
واستنكر الخصاونة في مداخلة له تحت القبة اليوم الاثنين، الحديث عن التصرف بمقدرات الوطن بصورة لا تنسجم مع أحكام الدستور والتشريعات الأردنية.
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