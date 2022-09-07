نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح”رابط تسجيل رياض الأطفال الكويت 2022 التربية تعلن موعد فتح التسجيل فترة أستثنائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن فتح رابط تسجيل رياض الأطفال الكويت 2022 بصورة أستثنائية للطلاب الذين لم يسجلوا في السابق، وحددت الوزارة موعد بداية فتح وغلق موقع التسجيل، يأتي هذا في ظل حرص الوزارة على مصلحة الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في مرحلة الروضة، جاء ذالك على لسان وكيل وزارة التربية الكويتية السيد الدكتور علي اليعقوب، ونحن من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني سنقدم لكم من خلال هذا المقال، رابط التسجيل الإلكتروني وتعمل الكويت على ميكنة كافة مراحل التعليم فالتسجيل في جامعة الكويت يكون إلكترونياً، وكذالك كافة مدخلا لت ومخرجات العملية التعليمية تتم إلكترونياً، وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في تطويع التكنولوجيا في خدمة التعليم.

رابط تسجيل رياض الأطفال الكويت 2022

الدخول على الموق الرسمي لوزارة التربية الكويتية moe.edu.kw .

. من الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة أنقر على قائمة الطالب.

أختار تسجيل الطلبة المستجدين بعدها سيتم تحويلك لصفحة جديدة صفحة الخدمات الطلابية.

حدد تسجيل مرحلة رياض الأطفال.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة الاسم الرقم المدني كلمة السر.

ثم أضغط من جديد على كلمة تسجيل الدخول.

في حالة أن لم يكن لديك حساب على الموقع قم بإنشاء حساب جديد.

أتبع التعليمات التي ستظهر لك لتسجيل أبنك في مرحلة رياض الأطفال حتى تكتمل عملية التسجيل.

موعد فتح رابط تسجيل رياض الأطفال 2022 الكويت

كما أعلنت وزارة التربية فأن الرباط سيفتح بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2022/09/13، ويستمر مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 2022/09/29 القادم.

وزارة التربية الكويتية 2022

في إطار أستعداد وزارة التربية الكويتية للعام الدراسي الجديد قامت الوزارة بافتتاح العديد من المدارس الجديدة في عدد من محافظات الكويت المختلفة لتستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب كل عام يأتي هذا في ظل سياسة الوزارة لتحسين بيئة الدراسة للطلاب في المدارس ومنع التكدس في الفصول قبل الدراسة وتعمل الوزارة على تطوير كافة مرافق التعليم من مدارس ومعلمين ومناهج دراسية حتى تتبؤ الكويت المكانة اللائقة بها بين الدول المتقدمة في مجال التعليم.