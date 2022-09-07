نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان المطور تفاصيل الأهلية وصرف الدفعات المختلفة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان المطور تقوم الحكومة السعودية بتقديم الدعم للمواطنين محدودي الدخل والمتأثرين بالتغيرات الاقتصادية وارتفاعات الأسعار، وذلك في إطار التعاون والاتفاق مع وزارة الموارد البشرية وذلك من خلال إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي من أجل توفير حياة اجتماعية كريمة ونزيهة، ويمكن الاستفادة من هذة المبادرة ولكن يأتي ذلك بعد عدة استعلامات شروط تم وضعها من خلال الوزارة وذلك لضمان وصول الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقا له وذلك مع الإجراءات والتطورات التي تقوم بها الوزارة للبرنامج حتي تتيح لجميع المواطنين الذي ينطبق عليهم الشروط الانضمام للبرنامج والاستفادة منه، لذلك يزداد الفضول والاستطلاعات من قبل المواطنين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور والقديم عن موعد نزوله والاستفادة منه، وتم تحديد يوم ثابت لصرف الدعم من قبل وزارة الموارد البشرية وفيما يلي سيتم التعرف عن موعد نزول الدعم وجميع المعلومات الاستفسارات اللازمة.

متى يتم نزول معاش الضمان بعد قبول الطلب

يتم تحديد ميعاد ثابت لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم وتم الإعلان عن توحيد الموعد حيث تم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم معا لهذا الشهر في يوم 1 من شهر سبتمبر، ويتم صرف المعاش في الشهر التالي للطلب ولكن بشرط قبول الطلب ثم يتم الصرف في الشهر التالي مباشرة للقبول.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يتم الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية وذلك لمعرفة أهلية نتيجة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق اتباع عدة خطوات وهي:-

في البداية يتم الدخول الى منصة الدعم والحماية، ثم الضغط على”الاستعلام عن الضمان الجديد”، ثم يتم كتابة رقم السجل المدني او رقم الهوية الوطنية، نضغط فوق زر الاستعلام وذلك لمعرفة اذا تم قبول الطلب و المستعلم مؤهل للضمان الاجتماعي أم غير مؤهل.

التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

وذلك من خلال الرقم المجاني الذي توفره وزارة الموارد البشرية وذلك لتقديم جميع الاستفسارات لدى المستفيدين وايضا الحصول على الرد المناسب او تقديم المقترحات والشكاوي المواجهة لهم، ومن المتاح ايضا التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع، او الاتصال عن طريق البريد الالكتروني التالي [email protected] .