نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية || اعلان الأسعار الجديدة لمشتقات الوقود لشهر 9 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن سعر البنزين الجديد في السعودية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد اجراء المراجعة الدورية من قبل شركة أرامكو ضمن الآلية المتعارف عليها والتي يتم من خلالها الإعلان عن معدل الزيادة أو الانخفاض أو الثبات في سعر البنزين في كل شهر، بما تراه أرامكو مناسبا وفقاً لعدد من العوامل.

سعر البنزين الجديد في السعودية

كما جرت العادة أنه يتم الإعلان عن سعر البنزين الجديد في المملكة العربية السعودية من قبل شركة أرامكو، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث تعمل أرامكو بدورها على مراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل دوري، على أن تخرج ببيان في اليوم العاشر يتضمن أسعار الوقود التي سوف يتم تطبيقها بداية من اليوم الحادي عشر، لمدة شهر كامل، وكانت قد أكدت الشركة على أن ذلك يتم بهدف خفض تأثر الاسعار على المستهلك السعودي بما يلحق بكافة أسعار التصدير.

تعرف على سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر سبتمبر

من المتوقع أن يكون سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر سبتمبر كما كان عليه خلال شهر اغسطس الماضي، وجاءت أسعار البنزين لشهر اغسطس 2022 في المملكة السعودية على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 إلى 2.33 ريال سعودي.

سعر الكيروسين إلى 0.70 ريال في اللتر الواحد.

سعر الديزل إلى 0.63 ريال لكل لتر.

سعر البترول المسال 0.75 ريال سعودي للتر.

سعر لتر الجاز إلى 0.52.

ومن الجدير بالذكر أنه تجري شركة أرامكو مراجعة أسعار البنزين في السعودية وفقا لإجراءات تعديل سعر منتجات المياه والطاقة على أن تكون تلك الأسعار قابلة للتغيير محليا وفقا لما يلحق أسعار التصدير من تغييرات، و قد تلج أرامكو إلى تثبيت سعر الوقود ومشتقاته دون حدوث أية تغيرات في الأسعار وتعد المملكة السعودية بلد واعد على دروب المستقبل المتحضر ؛ حيث تضخ في السوق المحلية الوقود بأعلى جودة بالإضافة إلى خلق قيمة أعلى لها يوما بعد يوم.