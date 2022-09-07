نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل,.. ننشر موعد بداية الدراسة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية الدراسة يتطلع ويبحث أولياء الأمور وطلاب المدارس والجامعات على المواقع الإلكترونية عن موعد بداية العام الدراسي لعام 2022-2023 وخاصة بعد بدء تنسيق الجامعات المرحلة الاولى والثانية واختبارات القبول بالكليات المختلفة.

تستقبل المدارس والجامعات الحكومية خلال العام الدراسي الجديد دفعة من الطلاب الجدد تتفاوت أعدادهم مئات الآلاف، تجرى عملية التقديم إلكترونياً حتى يتم تسليم الملفات التي تحتوي على أوراق داخل الكليات المختلفة والترحيب بالطلاب.

موعد بداية الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن بداية الدراسة ستوافق يوم السبت 24 من شهر سبتمبر القادم وتنتهي يوم الخميس 8 يونيو عام 2023، وذلك نجد أن مدة الدراسة استغرقت 35 اسبوع، يشهد العام الدراسي المقبل أهتمام كبير بشأن غياب الطلاب، ويتم وضع قواعد صارمة وضوابط وعقوبات بشأن الغياب ويتم تنفيذ العقوبة لمن يحاول التحايل أو مخالفة القواعد.

الخطة الزمنية للعام الدراسي 2023

تتوزع أيام العام الدراسي بحيث يكون بداية الفصل الدراسي الاول يوم السبت 24 من شهر سبتمبر 2022 وتنتهي بعد عقد الامتحانات وانتهائها يوم الخميس 26 يناير 2023، تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس في يوم 9 فبراير 2023 حيث تستغرق اجازه نصف العام أسبوعين، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 12 فبراير 2023 وتنتهي في 8 يونيو عام 2023 وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 3 يونيو 2023 بينما يتم عقد امتحانات الثانويه العامه يوم 10 يونيو 2023.

موعد بداية العام الدراسي للجامعات 2023

قرر المجلس الأعلى للجامعات عن موعد بداية العام الدراسي وهو يوم السبت 1 أكتوبر من عام 2022 ويستغرق الفصل الدراسي الأول 14 اسبوع وينتهي بعد الانتهاء من الامتحانات في 26 يناير عام 2023، يبدأ الفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم 11 فبراير 2023 وينتهي 1 يونيو 2023 حيث يستغرق 16 أسبوع دراسيًا، وتعقد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو 2023.

وفي النهاية نتمنى للجميع دوام التفوق والنجاح في كل المراحل التعليمية وأن يجعله الله عام الخير والتوفيق والبركة على جميع طلاب التربيه والتعليم والجامعات.