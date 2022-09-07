نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أيام قليلة وسوف يبدأ التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية ، وذلك وفق ما أعلن عنه وزير التعليم العالي، ولذلك ينتظر هذا الموعد الكثير من الطلاب والطالبات حتى يتم تسجيل رغباتهم بجميع الجامعات والمعاهد المتاحة، وسوف نتعرف الآن من خلال هذا المقال عن خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات، والرابط الخاص بموقع التنسيق.
قد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المحتمل أن يكون موعد البدء في التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية في النصف الأول من شهر سبتمبر، لذلك يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن هذا الموعد وعن خطوات التسجيل والرابط الخاص بموقع التنسيق، وهو مأسوف نعرضه لكم الان في السطور القادمة.
خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022
هناك بعض الخطوات التي قد تحديها ليتمكن الطالب من تسجيل رغباته في التنسيق وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
- الدخول في بداية الأمر إلى موقع التنسيق والذي من خلاله يتم التسجيل وذلك من خلال الرابط الخاص به وهو www.tansik.egypt.gov.eg.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة ورقم الجلوس والكود الخاص بالطالب أو الطالبة.
- تسجيل مجموع الطالب في شهادة الدبلوم.
- القيام باختيار الكليات التي يرغب الطالب الالتحاق بها حسب مجموعه الكلي ويتم ترتيبها بشكل صحيح.
- تحميل الأوراق والمستندات المطلوبة.
- في النهاية يتم الضغط على كلمة حفظ.
- وهكذا سوف يتم التسجيل بنجاح.
الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية
هناك بعض الأوراق والمستندات التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى يتم التقديم في الكليات أو المعاهد التي يرغب الطالب أو الطالبة الالتحاق بها بعد التنسيق وهي كالآتي:
- من أهم الأوراق التي لابد تواجدها أثناء التقديم هي شهادة الدبلوم الفني الخاصة بالطالب أو الطالبة، والمفيد بها أنه تم اجتياز مرحلة الثانوية الفنية.
- شهادة الميلاد الأصلية، ومن خلالها يتم التقديم في التنسيق.
- ٦ صور شخصية للطالب أو الطالبة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة.
- نموذج ٦ جند وهذا المستند خاص بالطلاب الذكور فقط.
- شهادة الحصول على لقاح كورونا، ويعتبر هذا المستند من أهم الأوراق التي لا يمكن الاستغناء عنه أثناء التقديم.
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