نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم معايير الاستحقاق حساب المواطن وكم باقي على ايداع المبالغ في حسابات المستفيد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن كثرت معدلات البحث عن حساب المواطن من قبل مواطنين المملكة العربية السعودية عن الدفعة الحديثة المخصصة لشهر سبتمبر لعام 2022، وكان ذلك تحديدًا بعدما تم الإعلان عن تزايد المرتبات الخاصة بحساب المواطن، بالإضافة إلى أن هناك إمكانية أن يستفاد المواطنين في دولة السعودية بالاستعلام أيضًا عن نتيجة الأهلية وذلك يكون من خلال موقع البرنامج الخاص بحساب المواطن، لذا سوف نتعرف على حساب المواطن بجانب كيف يتم التحقق من الدعم الجديد لذلك الحساب.

حساب المواطن

وضح الحساب الرسمي الخاص بحساب المواطن عبر منصة التواصل الاجتماعي وهو تويتر عن نزول الأهليات المخصصة لمواطني المملكة العربية السعودية بالحساب، وذلك خصيصاً الرواتب التي تتعلق بشهر سبتمبر لسنة 2022 ميلاديًا وشهر صفر 1444 هجريًا، كما اتاحت الحكومة في السعودية عن إمكانية الاستعلام عن الراتب وأيضًا الأهلية وذلك لدفعة 58 تحديدًا.

كيف يتم التحقق من الدعم الجديد بحساب المواطن؟

حتى تستطيع أن تتحقق من الدعم الجديد الذي سوف يتوفر في الأيام القادمة والذي يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج أو من خلال التطبيق المتوافر على الهواتف وذلك يكون عبر التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن ، وبعد ذلك عليك أن تنقر على تسجيل الدخول، ومن ثم تكتب رقم الهوية وكلمة السر ومعهم رمز التحقق، أو يمكنك أن تقوم بالنقر على خانة تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني توجه للدفعات، ومنها سوف تظهر اخر دفعة لشهر سبتمبر وذلك لسنة 2022 لرقم 58 وبجانبها حالة الأهلية، وفي المقابل يتم تحديد الراتب لذلك الشهر الذي سوف تأخذه في 10 سبتمبر.

من جانب آخر في حالة كان لديك أي اعتراضات، بإمكانك أن تقوم بتقديمها في وقت التقديم وذلك من الفترة التي تستمر إلى ما يقرب من 30 يوم من وقت الاعلان عن أهلية حسابات المستفيدين.

تعرف على موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري

أما عن إيداع الرواتب أو حتى عدد الأيام القادمة لنزولها، فالمعروف أن وقت صرف الرواتب عن طريق حساب المواطن يكون في 10 من جميع الأشهر الميلادية، ولكن يوافق ذلك اليوم من شهر 9 إجازة، لذا يمكن صرفه في يوم الأحد 11 سبتمبر لعام 2022 ميلاديًا، و15 صفر لسنة 1444 هجريًا.