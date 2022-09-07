نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل أمر ملكي بصرف دعم إضافي لمستفيدي حساب المواطن للدفعة 58 لشهر سبتمبر2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لمواطنيها ومساعدتهم على التغلب على الغلاء الذي يمر به العالم قاطبة، وقد وجهت المملكة بصرف دعم مادي وعيني للمواطنين المتضررين من هذا الغلاء وليس لديهم دخل مادي كبير، وقد أسندت السعودية الأمر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والتي بدورها أطلقت برنامج حساب المواطن ليكون الأفضل من حيث توصيل الدعم الى مستحقيه الفعليين، وقد صدر أمر ملكي بصرف دعم إضافي لمستفيدي البرنامج منذ شهر يوليو الماضي ويستمر حتى 6 أشهر قادمة، وقد أعلن البرنامج عن نزول دعم اضافي هذا الشهر لمستفيدين الحساب الجدد والقدامي، وهو ما سنتعرف عليه من خلال فقرات تلك المقال.

دعم إضافي لمستفيدي حساب المواطن لشهر سبتمبر 2022

أكد البرنامج علي أنه بعد صدور الأوامر الملكية التي تفيد بإعادة فتح التسجيل بالحساب للمواطنين، وتخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي، كدعم إضافي للمستفيدين، قام البرنامج بعمل تعديلات علي مبالغ الدعم للمستفيدين كما يلي:

يحصل عائل الأسرة علي مبلغ دعم شهري قيمته 720 ريال سعودي.

أما التابع الذي يقل عمره عن 18 عام، يصرف له دعم قيمته 218 ريال سعودي.

بينما يتم صرف دعم قيمته 360 ريال سعودي للتابع الذي يزيد عمره عن 18 عام.

شروط الحصول علي دعم حساب المواطن

توجد العديد من الشروط الواجب توافرها في المواطن، من أجل الإستفادة من دعم حساب المواطن وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يتم استثناء إبن وإبنة المواطنة والزوج أو الزوجة الغير سعودية، وحاملوا بطاقات التنقل، من شرط الجنسية.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

الا يكون المتقدم مالك لأي أصول لها قيمة مالية كبيرة.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة السعودية إقامة كاملة ومستمرة.

ألا يكون لدي المتقدم سجل تجاري بأسمه.

عدم إقامة المتقدم في أحد دور الإيواء التابعة للملكة العربية السعودية.

استمرار صرف دعم حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن خبر سار للمستفيدين، يتضمن إستمرار صرف الدعم الإضافي، وزيادة المعاشات، لمدة 6 أشهر، كما أعلن البرنامج علي أن الزيادة في قيمة الرواتب بلغت إلي مايقرب من 70% من الدعم الشهري المستحق للمستفيد، ثم أوضح البرنامج أن التسجيل سيظل مستمر ومتاح أمام المستفيدين الجدد، لحين صدور أمر ملكي جديد بإيقافه.

خطوات تقديم اعتراض علي دعم البرنامج

يمكن للمواطن تقديم إعتراض علي نتائج حساب المواطن من خلال إتباع مجموعة من الخطوات وهي:

قم بالدخول الي موقع حساب المواطن الإلكتروني.

سجل دخولك بكتابة إسمك وكلمة السر الخاصة بك.

ثم انقر علي أيقونة دراسة الأهلية الظاهرة بصفحة الموقع الرئيسية.

إضغط علي أسباب عدم الأهلية.

قم بقراءة التنبية المقدم بالموقع جيداً.

ثم أنقر علي تقديم إعتراض.

يلزم تحديد نوع المرفق المتواجد بالقائمة.

أكتب كافة البيانات المطلوبة.

ثم اختر كلمة إستعراض الملف.

قم بالنقر علي المرفق الموجود بالذاكرة التخزينية المحلية.

بعد ذلك إنقر علي ارسال الملف، وبذلك تكون قدمت طلب إعتراض.

طرق التواصل مع البرنامج

يمكنك التواصل مع البرنامج من خلال إتباع الخطوات التالية: