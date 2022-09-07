الصين: سلامة محطة زابوريجيا أصبحت مصدر قلق للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنج شوانج - فى إحاطة لمجلس الأمن حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء - إن سلامة المحطة صارت مصدر قلق للمجتمع الدولى، حيث كان هناك إجماع على الرغبة فى تسهيل زيارة ميدانية تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف أنه "بفضل التعاون المشترك من جانب روسيا وأوكرانيا، تمكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى وزملاؤه من القيام بزيارة ناجحة الأسبوع الماضى، وهو ما يساعد على اكتساب فهم شامل وموضوعى لتشغيل المنشآت النووية والأضرار التى لحقت بها، من أجل اتخاذ إجراءات مستهدفة"، موضحا أن الصين سعيدة بهذا التطور الإيجابى وتقر بجهود المدير العام جروسى وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه "على الرغم من التحذيرات والنداءات المتكررة من المجتمع الدولي، إلا أن قصف محطة توليد الكهرباء لا يزال مستمرا"، مبينا أنه "حتى بعد وصول الزائرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الكهرباء، لم يتوقف القصف"، مضيفا أن هذا أمر مقلق حقا.

ودعا جميع الأطراف المعنية أن "تظل ملتزمة بالإنسانية والعقلانية العلمية والتواصل والتعاون، وتمتثل امتثالا صارما لاتفاقية الأمان النووى وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة، وتنفذ بجدية الركائز السبع التى اقترحها المدير العام جروسي، وتتجنب جميع الأعمال التى تعرض سلامة وأمن المنشآت النووية للخطر، وتمتنع عن تكرار التجارب على حافة الخطر".

وكرر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة دعوة سابقة لجميع الأطراف إلى تبنى نهج مسؤول لتعزيز خفض تصعيد الوضع، والعمل على إيجاد حل سلمى للأزمة فى أوكرانيا، والعمل معا لبناء السلام والهدوء الإقليميين، والحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين بشكل مشترك.