مقتل 13 شخصا فى حريق حانة بـ فيتنام

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" المحلية، أنه يتم علاج حوالى 40 شخصًا فى قسم الطوارئ فى المستشفيات، من بينهم 11 مصابًا بجروح خطيرة نتيجة الحريق الذى بدأ الليلة الماضية فى الطابق الثانى والثالث من المبنى المكون من ثلاثة طوابق وانتشر بسرعة بسبب الأعمال الخشبية الداخلية.

وأفادت إدارة الإطفاء فى مقاطعة بينه دونج، إن الحريق ألحق أضرارًا بمساحة 400 متر مربع من إجمالى مساحة أرضية الحانة البالغة 1500 متر مربع، وبحسب ما ورد حاول الموظفون إخماد الحريق بطفايات الحريق لكنهم لم ينجحوا.

وانتشرت 13 عربة إطفاء مع 66 ضابطا فى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق فى غضون ساعة فيما ورد صباح اليوم أن النار اشتعلت مرة أخرى وأطلقت دخانًا أسود لكن تم السيطرة عليها. ولايزال التحقيق فى سبب الحادث مستمرا.

وتعرضت هذه الحانة إلى حريق قبل ست سنوات، واسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة العديد من الأشخاص.