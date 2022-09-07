العالم اليوم - النفط يهبط بأسواق الخليج.. وسوق أبوظبي يرتفع منفردا

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط بأسواق الخليج.. وسوق أبوظبي يرتفع منفردا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:21 مساءً - تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سبعة أشهر، بفعل تجدد المخاوف بشأن الطلب، ورفع أسعار الفائدة، على الرغم من مخالفة شوق أبوظبي للاتجاه صعودا.

وانخفضت أسعار النفط، وهو المحرك الرئيسي للأسواق المالية في الشرق الأوسط، إلى 91.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد انخفاضه 3 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن جهة أخرى، فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها المحلية بالدولار، وتتبع بشكل عام تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يجعل أسواق المنطقة تتأثر بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

وهبط سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بنسبة 1.5 بالمئة في حين صعد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنوك المملكة، 0.4 بالمئة.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم شركة إعمار العقارية القيادي بنسبة 0.8 بالمئة وكذلك سهم بنك دبي الإسلامي 0.3 بالمئة.

وكان سوق أبوظبي يتحرك بعكس الاتجاه، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.2 بالمئة.

كما زاد سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت وحدتها المدرجة (الصير مارين) عن اتفاقية تعاون مع شركة نت بلك ومقرها سنغافورة للتوسع في خدمات الشحن حول العالم.