نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تسجيل رغبات 145 ألف طالب.. اعرف موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة 2022 علمي وأدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يراقب جميع الطلاب موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة حيث أن التسجيل بدأ منذ يوم الخامس من الشهر الجاري، وسينتهي فعليًا اليوم السابع 7 من شهر سبتمبر عام 2022، والآن طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بصدد البحث عن طريقة الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم لمعرفة الكليات التي قد رشحوا لها من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بها، وفيما يلي عرضًا مفصلًا حول أهم المعلومات عن النتيجة.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة

نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الثالثة من الممكن الاستعلام عنها يوم الخامس عشر من الشهر الجاري عام 2022 م وجميع الطلاب من المسجلين لرغباتهم بصدد البحث عن لينك تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ومن خلاله يستطيع الطالب أن يتوجه للموقع الخاص بمكتب التنسيق مباشرةً من أجل الاستعلام عن النتيجة، وذلك في موعد ظهورها الرسمي على الموقع، ورابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 هو https://tansik.digital.gov.eg/application/.

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وبالحديث عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لا يزال التسجيل مستمر حتى مساء اليوم الأربعاء السابع 7 من سبتمبر، وسينتهي اليوم.

كل طالب حصل على مجموع الدرجات الذي يصل لمائتي وخمسة 205 درجة كحد أدنى..

ونسبة مئوية تصل ل 50 % كحد أدنى أيضًا يحق له أن يقدم بموقع التنسيق للمرحلة الثالثة لعام 2022 م.

موقع التنسيق الإلكتروني

تعد المنصة الإلكترونية الخاصة بالتنسيق هي التي من شأنها أن تيسر على الطلاب الاطلاع على نتائج التسجيل، وذلك بعد انتهائه في المراحل المختلفة للتنسيق.