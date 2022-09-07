نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك التسليف والادخار للمتعثرين من سداد باقي الأقساط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم طلب إلى بنك التسليف لإعفاء العملاء من سداد قيمة القرض الذي حصلوا عليه وغير قادرين على سداده، وذلك لأن بنك التسليف والادخار الموجود داخل المملكة العربية السعودية يعمل على تقديم خدمة إعفاء بعض الأفراد من دفع قيمة القرض المتبقي بدعم من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، ولكن يتم ذلك بإجراءات ميسرة يتمكن الكثير من الأشخاص في إتباعها، وهنا سوف نعرض لكم كيفية تقديم طلب للإعفاء من بنك التسليف والادخار.

إعفاء بنك التسليف

أعلن بنك التسليف السعودي عن إمكانية إعفاء الأفراد من دفع قيمة القروض المتبقية إلى البنك، وذلك لدعم الكثير من الأشخاص غير القادرين على تحمل هذه التكاليف، ويتم تقديم طلب للإعفاء عبر الإنترنت بخطوات سهلة وبسيطة وهذه الخطوات هي:

أولا عليك التوجه إلى البوابة الرئيسية الخاصة ببنك التسليف والادخار.

عليك بالضغط على زر مستخدم جديد.

حدد نوع القرض الذي تريد تقديم الإعفاء لديه.

أدخل جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

أكتب رقم البطاقة الشخصية.

حدد المكان الخاص بالقرض.

بعد التأكد من تدوين البيانات بشكل صحيح أنقر على زر تسجيل الطلب.

في النهاية وبعد قبول طلبك سوف تصلك رسالة مصحوبة بالقبول.

الأوراق اللازمة للحصول على إعفاء بنك التسليف

لكي تتمكن من إعفائك من القروض المتراكمة عليك من بنك التسليف والادخار عليك تقديم كافة الأوراق اللازمة وهي:

عليك تقديم صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بك.

تقديم مستندات تدل على سوء أحوالك المادية، وعدم قدرتك على سداد قيمة القرض.

البطاقة العائلة، موضحة فيها عدد أفراد الأسرة.

إذا كنت مصاباً بعجز أو عاهة أدت إلى تركك للعمل، عليك تقديم ما يثبت ذلك.

لا بد من توقيعك على عقد طلب الإعفاء.

عليك بذكر موعد حصولك على هذا القرض.

تقديم أوراق موضح فيها قيمة القرض المتبقي، وعدد الأقساط المدفوعة.

إذا كان معك شركاء للقرض عليك بذكر كافة البيانات الخاصة بهم.

في النهاية نكون قد تحدثنا عن إعفاء بنك التسليف، وهذه تعد من أفضل أنواع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التسليف والادخار من داخل المملكة العربية السعودية، لمساندة الكثير من مواطني المملكة غير القادرين على تحمل تكاليف هذا القرض، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى التي يوفرها بنك التسليف.