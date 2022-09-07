نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارة تويوتا برادو 2022 بالتقسيط…. ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات عالية، قامت شركة عبد اللطيف جميل بإطلاق عرض جديد من عروض تقسيط السيارات الحديثة والمميزة من نوعها في السوق السعودي، سيارة تويوتا برادو موديل عام 2022 سيارة دفع رباعي مميزة وفريدة لها فخامة عالية، أحصل على السيارة مقابل أقل قسط شهرى لها وهو 700 ريال سعودي فقط مع دفعة تملك صغيرة مقابل سيارة مميزة المواصفات. ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 كعادة شركة عبد اللطيف جميل تم إطلاق سيارة تويوتا برادو موديل عام 2022

لإمكانية الحصول عليها بالتقسيط على أطول فترة ممكنة، مع الكثير من المزايا المقدمة من الشركة في تقسيط السيارة.

تفاصيل تقسيط السيارة:

فترة التقسيط حوالى 60 شهر والتي تعنى 5 سنوات وهي أطول فترة ممكنة للتقسيط.

الدفعة الشهرية التي يجب دفعها حوالى 700 ريال وهي دفعة صغيرة نظرًا لسعر السيارة.

يتم تقسيط سعر السيارة بهذا المبلغ لمدة 5 سنوات وفى نهاية الفترة يجب توفير 81 ألف تقريبا دفعة أخيرة لتملك السيارة. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 السيارة من السيارة الحديثة التي تم إطلاقها فى الأسواق والتى تتمتع بالكثير من الصفات المميزة من نوعها، لها فخامة وتعد السيارة من الخيارات الأفضل لمحبي سيارات SUV.

تتمتع السيارة بمتانة ودرجة صلابة عالية.

السيارة من السيارات الدفع الرباعي المميزة، ولها القدرة على السير فى المناطق الصحراوية والمناطق التي لم يتم تأهيل الطرق بها بعد.

السيارة رباعية الأسطوانات، بقوة 164 حصان، وسعة الموتور 2.7 لتر، عزم دورانها 246 لفه لكل فدم.

أما عن فئتها المتقدمة فهي تحتوى على محرك قوى من أقوى المحركات للسيارة، سداسي الأٍسطوانات وله سعة 4 لتر. سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في الأسواق في السوق السعودي تم إطلاق السيارة بسعر مناسب لما تحتويه السيارة من مواصفات

حيث إنها تقدر بحوالي 125.500 ريال سعودي.

أما عن سعرها في السوق المصري فهو تقريبًا 2300000 جنيه مصري سعر افتتاح للسيارة في السوق.

وأخيراً نكون قد ذكرنا ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022

قسط شهري علي 5 سنوات من عبد اللطيف جميل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على سيارة تويوتا برادو 2022 بالتقسيط…. ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.