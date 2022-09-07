نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ اليوم الوطني بالهجري 1444 كم باقي علي إجازة اليوم الوطني.. يومان إجازة تعرف عليهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي هو يوم تحتفل به الدولة السعودية كل عام لأن هذا اليوم هو الذي توحدت فيه المملكة العربية السعودية الثالث والعشرون من شهر سبتمبر كل عام وذلك التاريخ يرجع إلي المرسوم الملكي الذي قام بإصداره المؤسس الملك عبدالعزيز تحت رقم 2716، وتاريخ السابع عشر من شهر جمادي الأول سنة 1351 هجرياً هذا التاريخ قد تم فيه تبديل أسم دولة السعودية من مملكة الحجاز ونجد وغيرها إلي المملكة العربية السعودية فقط، وتم ذلك بداية من يوم الخميس 21 من شهر جمادي الأول سنة 1351 ه‍، تبث هوية هذا اليوم علي توحيد الألفة والمحبة بين الشعب حيث يعمل الكثير علي تطبيق بعض الانشطة المهمة المشتركة بين أفراد المجتمع المدني أو من خلال الجهات الحكومية المختصة بذلك، أو القطاعات الخاصة.

إجازة اليوم الوطني 2022

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين متي إجازة اليوم الوطني السعودي لتوحيد المملكة العربية السعودية، جدير بالذكر أن إجازة اليوم الوطني السعودي هي يوم الاربعاء ويوم الخميس من الشهر الجاري شهر سبتمبر يوم 22 2022.

تاريخ اليوم الوطني بالهجري

أما عن تاريخ اليوم الوطني بالهجري سوف يكون يوم 26 السادس والعشرون من شهر صفر 1444، لهذا لا يتبقي سوي أيام قليلة جداً لرفع العلم السعودي والإحتفال بهذا اليوم المميز لدي جميع السعوديين تبدأ الدولة السعودية من الأن التجهيز لهذا اليوم برفع علم دولة السعودية في الشوارع والطرق والساحات وإطلاق الألعاب النارية والرقصات الشعبية والعروض الموسيقية الوطنية يوم مميز ينتظره الكثير للإحتفال به.

في عام 2005 قرر الملك عبدالله أن يجعل اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية لجميع العاملين بالمملكة العربية السعودية، وذلك كان في اليوم 75 للإحتفال بهذا اليوم في المملكة.

في سنة 2009 واليوم 79 التاسع والسبعون من إحتفالات اليوم الوطني السعودي قام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بفتح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وكان ذلك إحتفالاً كبيراً حضره عدد كثير من رؤساء بعض دول العالم.

في سنة 2015 وافقت احتفالات اليوم الوطني السعودي بيوم 9 التاسع من شهر ذي الحجة وكان هذا الحدث يحدث لأول مرة في المملكة العربية السعودية،