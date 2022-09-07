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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 للأسر والافراد sbis hrsd و الحد المانع للصرف دعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444، لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية جميع الآليات التي تسهل على جميع المواطنين السعوديين المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور ومن أهم هذه الآليات هي حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، يمكن من خلالها معرفة قيمة المعاش التي سيحصل عليها كل فرد أو أسرة، حيث هناك أكثر من 828 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور الذين يقومون بصرف الدعم، فهو من أهم البرامج الاجتماعية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الأسر السعودية وتقديم الدعم المادي للأسر التي تساعدهم في أعباء الحياة و رفع مستوى المعيشة، كما يقدم البرنامج برامج تأهيلية وتدريبية للمستفيدين، وسوف نستعرض لكم طريقة الاحتساب و الحد المانع للصرف الدعم.
حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444
المعاش هو الدعم المادي الذي يحصل عليه كل فرد أو أسرة من مستفيدي الضمان، ويختلف قيمة هذا الدعم من أسرة إلى أخرى لاختلاف عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهري التي تقضيه الأسرة، والحاسبة تكون على النحو التالي:
- أولا يتم تحديد المعاش الكلي للمستقل أو الأسرة وذلك من خلال جمع قيمة الدخل المكتسب الشهري لجميع أفراد الأسرة المستحقة.
- ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري الكلي.
- نقوم بإضافة مجموع الدخل الغير مكتسب من دعم الحكومة.
- بعد ذلك يتم مقارنة مجموع الدخل المكتسب بالحد الأدنى المحتسب للضمان الاجتماعي وهو 550 ريال سعودي للفرد، الأسرة 1100 ريال سعودي.
طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور إلكتروني
لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية إلكترونية لحاسبة معاش الضمان الاجتماعي المطور وهذا للتسهيل على المستفيدين من احتساب قيمة المعاش، وطريقة الحاسبة هي:
- أولا قم بالدخول إلى موقع الحاسبة التقديرية.
- قم بتحديد البرنامج والنقر على أيقونة مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- بعد ذلك قم بإدخال إجمالي الدخل الشهري للأسرة أو للفرد (لابد من ذكر دخل الإعاقة أن وجد).
- قم بإدخال بيانات التابعين وعدد أفراد الأسرة.
- ثم قم بالضغط على أيقونة احسب.
الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1444
تسعي المملكة العربية السعودية على تقديم جميع وسائل الدعم الممكنة التي تساهم في مساعدة الأسر الأكثر احتجاجاً، وتم وضع حد أدنى لصرف معاش الضمان الاجتماعي ويختلف قيمة الدعم من شخص إلى آخر باختلاف عدد الأفراد والدخل المكتسب، على أن يكون الحد المانع للضمان هو:
- الحد المانع للفرد هو 1100 ريال سعودي.
- أما الحد المانع للأسرة المكونة من فردين هو 1650 ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من 3 أفراد هو 2200 ريال سعودي.
- الحد الأدنى للأسرة المكونة من 4 أفراد هو 2750 ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من 5 أفراد الخد المانع 3300 ريال سعودي.
- الحد المانع للأسرة المكونة من 6 أفراد 3850 ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من 7 أفراد الحد المانع 4400 ريال سعودي.
- الحد المانع للأسرة المكونة من 8 أفراد 4950 ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من 9 أفراد وأكثر الحد المانع 5000 ريال سعودي.
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