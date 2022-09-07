نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كيا في سبتمبر 2022 من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات وتعرف علي الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيا في سبتمبر 2022 من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلا هذه الأيام لجميع المواطنين والمقيمين. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لشركه عبد اللطيف جميل علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من العروض الحديثة والبرامج التمويلية التي تناسب جميع مستفيديها. ومن اهم هذه العروض تمويل الأسره من بنك التنمية الاجتماعية الكترونيا وتعرف علي الشروط للنساء بالمملكة. كما تم الإعلان أيضا عن عروض ام جي 2022 في الشهر الحالي علي جميع السيارات وتعرف علي الأسعار. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه السيارات التي شملتها العروض بالأقساط الخاصة بكل سياره كما تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بتوضيح طرق الحصول علي سياره من العروض من خلال المقالة الأتية.

عروض كيا في سبتمبر 2022

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن إطلاقه لمجموعه من العروض الحديثة للسيارات والتي من ضمنها عروض كيا في سبتمبر 2022. والتي تتيح افضل فرصه للمواطنين والمقيمين أيضا باقتناء سياره كيا حديثه من موديل 2022 عن طريق التمويل الخاص بالشركة. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 5 سبتمبر 2022 وتنتهي في 5 أكتوبر 2022.

عروض عبد اللطيف جميل

كما أعلنت شركه عبد اللطيف أيضا عن السيارات التي شملتهم العروض بقسط كل سياره. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

كيا بيجاس 2022 LX بقسط شهري 1025 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيا ريو 2022 Sedan 1.4 بقسط شهري 1341 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيا سونيت 2022 LX 1.5L بقسط شهري 1456 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيا سيراتو 2022 L بقسط شهري 1536 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيا سيلتوس 2022 LX بقسط شهري 1710 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض عبد اللطيف

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض كيا في سبتمبر 2022. وذلك عن طريق الذهاب إلي اقرب فرع تابع للشركه الموجودة في جميع أنحاء المملكة واختيار السيارة الأنسب إليك.