نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد تأشيرات العودة من موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد تأشيرات العودة من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين منها. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه ألى ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية والتي تعتبر من اكثر الخدمات التي ثار التساؤل عليها كثيرا. ومن اهم هذه الخدمات خدمه حجز موعد من وزاره الموارد البشرية وكيفيه الاستعلام أيضا عن المواعيد بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن اصدار تبليغ ولاده عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومعرفه المتطلبات وشروط الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم شروطها ومتطلباتها التي تم الإعلان عنهم. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

تمديد تأشيرات العودة

أعلنت وزاره الخارجية السعودية عن خدمه تمديد تأشيرات العودة والتي جاءت من ضمن اكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من موقعها الرسمي. والتي تمكن جميع مستفيديها من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال بالمملكة من تقديم طلب تمديد عوده الكترونيا من خلال الموقع الرسمي بكل سهوله. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن رسوم الخدمه والتي يجب دفعهم وهما 200 ريال سعودي.

شروط تمديد تأشيرة عوده

كما أعلنت الوزارة أيضا عن اهم الشروط التي يجب معرفتها عند استخدام الخدمه. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

أن تكون مده بقاء الشخص تجاوزت 7 شهور للمقيم و 13 شهر للزوجه والأولاد. وفي حاله عدم تجاوزهم فيكون تقديم الطلب مباشره.

تعبئه النموذج الإلكتروني وختمه من الغرفة التجارية أو جهه العمل.

تسجيل رقم وتاريخ موافقه وزاره الداخلية للتمديد.

يجب أن تكون الإقامة ساريه المفعول.

إدخال جميع البيانات باللغة العربية إلا إذا كانت من جنسيات غير عربيه.

بالنسبة لزوجات المواطنين يتم طلبها من السفارة بغض النظر عن المدة.

خطوات تمديد تأشيرات العودة

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن طريقه وكيفيه طلب الخدمه الكترونيا والتي نوضحها من خلال الخطوات الأتية: