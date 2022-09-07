نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا “بالمؤشرات” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 العام الدراسي الجديد لجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زالت عمليات البحث مستمرة من قبل طلبة وطالبات السادس الاعدادي في مختلف محافظات العراق، بشأن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد، وقد تزايدت معدلات البحث بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن تحديد معدلات القبول في الجامعات للطلاب الذين نجحوا في امتحانات الصف السادس الدور الاول والثاني، وإعلانها بشكل رسمي وبالفعل كشفت النتيجة عن العدد الإجمالي للطلاب وعن منسوب النجاح هذا العام ، وكذلك أعلنت الوزارة عن تفاصيل عدد وأسماء كافة الجامعات والمعاهد المعتمدة من قبل الوزارة لهذا العام ، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

حرصت وزارة التعليم العالي بالعراق على توضيح الحدود الدنيا ومعدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 لجميع الشعب الأحياء والأدب والتطبيقي، والتي شهدت تغييرات طفيفة عن معدلات القبول في السنوات الماضية ، وفقاً للمجاميع التي حصل عليها الطلاب هذا العام في جميع المدن العراقية ، ومن المتوقع أن يتم فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات والمعاهد العراقية المعتمدة خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث يتم فتح باب التسجيل لمدة اسبوعين كاملين بعد اعلان الحد الأدنى للقبول وتفعيل الرابط الرسمي للتقدم للكليات.

مؤشرات معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

اعلنت وزارة التعليم العالي في العراق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، عن فتح باب التقديم للكلية للعام الدراسي 2022/2023 ، ابتداء من يوم الاحد 4 ايلول 2022 ، وستستمر فترة التقديم على اسبوعين ، بشرط تغلق نافذة التقديم في الأسبوع الأول من أكتوبر:

وفقا للمؤشرات الأولية لـ معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2022 ، فإن كليات الطب سيكون معدل القبول فيها أعلى من 100٪.

في جامعة بغداد يبلغ معدل القبول في كلية الطب فيها حوالي 100.92

معدل القبول في جامعة بغداد في الكلية الكندية للطب 100.5.

وكذلك معدل القبول في كلية طب الأسنان بغداد بلغت 99.5٪.

ومعدل القبول في كلية الصيدلة جامعة البغدادي 98.67.

وبلغ معدل القبول في كلية الهندسة وعلوم الحاسب من جامعة بغداد 95.33.

وفي كلية الهندسة والحاسوبقسم العلوم بلغ معدل القبول 95.33.

جدير بالذكر انه من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات والمعاهد العراقية المعتمدة خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث يتم فتح باب التسجيل لمدة اسبوعين كاملين بعد اعلان الحد الأدنى للقبول وتفعيل الرابط الرسمي للتقدم للكليات، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بكافة المستجدات عن معدلات القبول بالجامعات لباقي المحافظات.