إجراء أوروبى جديد بشأن جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - تعاقدت الهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية "هيرا" على شراء 170 ألفا و920 جرعة إضافية من لقاح الجيل الثالث لشركة "بافاريان نورديك" الدنماركية الألمانية المضاد لمرض جدرى القردة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للجرعات التى اشتراها الاتحاد الأوروبى بشكل مباشر إلى 334 ألفا و540 للدول الأعضاء.





وذكرت المفوضية الأوروبية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن هذه الجرعات الإضافية ستكون متاحة للتسليم قبل نهاية العام، وفى الوقت نفسه، يستمر تسليم لقاحات جدرى القردة الممولة من الاتحاد الأوروبى التى تم شراؤها بالفعل.

وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء بالاتحاد الأوروبى ستيلا كيرياكيدس:" بينما شهدنا انخفاضا فى عدد حالات الإصابة بجدرى القردة فى الاتحاد الأوروبى خلال الأسابيع الماضية، إلا أن التهديد لم ينته بعد ولا ينبغى علينا أن نتخلى عن حذرنا، لذلك، يجب أن نواصل مواكبة وتيرة جهودنا لحماية مواطنينا، خصوصا الأكثر ضعفا"، مشيرة إلى أن التأهب هو مفتاح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الصحية.

ولتلبية احتياجات الدول الأعضاء على المدى المتوسط، بدأت الهيئة إجراءات شراء مشتركة للقاحات إضافية بالإضافة إلى العلاجات، النصائح بشأن استخدام اللقاحات عبر حقن تحت الجلد، لحماية أسرع للفئات الأكثر ضعفًا وتسريع وتيرة تطعيم المواطنين المعرضين للخطر.