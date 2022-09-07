بوتين يلتقى الرئيس الصينى فى قمة منظمة شنغهاى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير: "تحديدا فى أقل من 10 أيام، سيجتمع قادتنا مرة أخرى فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون فى سمرقند، ونحن نستعد لذلك بنشاط"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وتعقد قمة منظمة شنغهاى للتعاون يومى 15 و16 سبتمبر فى سمرقند "أوزبكستان".

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