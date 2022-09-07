بوتين: الغرب لم يكن نزيها بشأن صفقة الحبوب من أوكرانيا

وأضاف بوتين، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادى بمدنية فلاديفوستوك الروسية، اليوم الأربعاء: "من الضرورى وضع قيود معينة على تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم الحبوب إلى الاتحاد الأوروبى وليس إلى البلدان النامية كما تم الإعلان عنه سابقا"، مشيرا إلى أن الدول الأشد فقرا تفقد إمكانية الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب شرائها من قبل الدول المتقدمة.
وتابع: "أن 345 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائى فى العالم، وهو عدد أعلى بنحو 2.5 مرة من المستوى، الذى كان فى العام 2019"، موضحا أن ارتفاع الأسعار فى الأسواق العالمية يمكن أن يصبح مأساة حقيقية لمعظم البلدان الفقيرة التى تواجه نقصا فى الغذاء وموارد الطاقة وغيرها من السلع الحيوية.
وأردف الرئيس الروسى، أن موسكو تتعامل بنجاح مع الجوانب الاقتصادية والمالية والتكنولوجية لعقوبات الغرب عليها، مشيرا إلى أن العملة والسوق المالية استقرت فى روسيا، والتضخم آخذ فى الانخفاض وسيبلغ بنهاية العام 12%، ومعدل البطالة فى أدنى مستوى تاريخى، لافتا إلى أن تقييمات وتوقعات الديناميات الاقتصادية، بما فى ذلك من قبل رواد الأعمال، هى أكثر تفاؤلا بكثير مما كانت عليه فى بداية الربيع.
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