العالم اليوم - "كرمالك يا لبنان" عرض مبهر من "ميّاس" قبل التصويت الحاسم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:18 صباحاً - تحت شعار "كرمالك يا لبنان"، قدمت فرقة "ميّاس" اللبنانية عرضا مذهلا على مسرح مسابقة America's Got Talent، وسط تصفيق الجمهور واندهاش الحكّام، وذلك قبيل تصويت حاسم تشارك فيه الفرقة.

وكانت فرقة "ميّاس" قد انتقلت إلى مرحلة النصف النهائي في المسابقة، بعد حصولها على "البازر" الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا في العروض الأولى غير المباشرة.

ويستعد اللبنانيون لخبر مفرح قد يأتي من الولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة، وتحديدا من هذه الفرقة.

وقالت مصادر الفرقة لموقع "دوت الخليج" إن "ميّاس" تحتاج كل صوت لبناني وعربي الليلة في التصويت بالمسابقة الشهيرة.

وانطلق التصويت، الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً حسب التوقيت الشرقي في الولايات المتحدة، ويستمر لغاية الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

والفرق بين التوقيت الشرقي الأميركي وتوقيت لبنان هو 10 ساعات، أي أن عرض الفرقة سيكون عند الساعة الثالثة فجرا بحسب التوقيت المحلي.

ووصف الحساب الرسمي للبرنامج الأميركي العرض اللبناني بـ"يخطف الأنفاس".

وتتم عملية التصويت عبر تطبيق وموقع "America’s Got Talent"، ويستطيع المستخدم أن يصوت عشر مرات على المنصتين، أي أن "ميّاس" تستطيع الحصول على 20 صوتا من كل فرد.

من هي فرقة مياس اللبنانية؟

"مياس "اللبنانية من تأسيس مصمم الرقصات نديم شرفان.

في العام 2019، خطت الفرقة المؤلفة من 31 صبية راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، خطوة جبارة لدى حصولها على لقب "آراب غوت تالنت" (النسخة العربية من البرنامج).

تأخذ اسمها من غزال عربي بقد ممشوق (ميّاس)، وهي كلمة مشتقة من كلمة "الماس"، وأريد لها خلال تسميتها أن تعبر عن غموض المرأة العربي.

يصر مؤسسها شرفان على أن تكون أعضاء الفرقة من النساء. أكد في تصريح سابق أنه "يوجه رسالة إلى المجتمعين العربي واللبناني، حيث لا تستطيع المرأة الإعلان عن مهنتها كراقصة محترفة من دون التعرض للتنمر.

جرى تشكيلها للمشاركة في الموسم السادس من برنامج Arab's Got Talent عام 2019، بعد أن استطاعت الفوز بالجائزة الذهبية.

• شاركت الفرقة في برنامج Britain's GotTalent عام 2019 أيضا، لكنها فشلت في الوصول إلى النهائيات.

• لم يكن مشوار الفرقة سهلا في لبنان، في الأزمات المتتالية كان لها أثر عليهم من ناحية انقطاع الكهرباء، والإضاءة أثناء التحضيرات. كذلك، أزمة البنزين التي حدّت من وصول الـ37 راقصة، تضمها الفرقة، إلى أماكن التدريب، خصوصا اللواتي يسكنّ في أماكن بعيدة

• إحدى الراقصات بفرقة "ميّاس" قالت للجنة في المرحلة الأولى: "لبنان بلد جميل جدا، لكننا نعيش صراعا يوميا"، وهو يختصر كل هذا الجهد الذي بذلته الفرقة منذ مشاركتها في برنامج المواهب العربي وصولا إلى المسارح العالمية.

نجوى كرم تناشد اللبنانيين لدعم فرقة مياس

• مديرة أعمال الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كارلا مراد، قالت لموقع "دوت الخليج" أن الفنانة "نجوى كرم تناشد اللبنانيين لدعم فرقة مياس في المرحلة النصف نهائيّة من برنامج America’s GotTalent.

وشددت على تكثيف التصويت لصالح الفرقة.

قالت الاعلامية ريتا سابا لموقع "دوت الخليج" إن ميّاس"، رفعت اسم لبنان عاليا، لن تقف عند حدود المنافسة في البطولة العالمية، بل ستبقى عروضها معلقة في ذهن كل من شاهدها".

وزارة الثقافة اللبنانية تدعم أيضا

من جهتها، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافية اللبنانية على "فيسبوك" بيانا لها دعت فيه المواطنين اللبنانيين للتصويت ودعم فرقة المياس

تمنت الوزارة من اللبنانيين في الوطن والمنتشرين في أصقاع العالم دعم فرقة "مياس" من خلال التصويت لها بكثافة بعد أن وصلت إلى المرحلة نصف النهائية في البرنامج

قصة نجاح الفرقة

قبل شهر ، منحت عضو لجنة الحكم في البرنامج صوفيا فيرجارا فرقة مياس اللبنانية الباز الذهبي·

وقدمت الفرقة اللبنانية عرضا راقصا في 22 يونيو 2022، استطاعت من خلاله كسب إعجاب الجمهور ولجنة الحكام على السواء، بشكل كبير، لدرجة دفعت الممثلة الكولومبية والعضو في اللجنة صوفيا فيرجارا إلى الضغط على زر "الباز الذهبي" دون الحاجة للمرور بمرحلة اختيار المواهب الناجحة.

و قالت إحدى أعضاء الفرقة للجنة التحكيم قبل البدء بتقديم العرض، إن فرقتهم مكونة من الراقصات اللبنانيات اللواتي يواجهن صعوبات كثيرة

وأضافت أنهن أردن أن يُظهرن للعالم أن بإمكانهنَّ الوقوف على أقدامهم كنساء قويات، وهو السبب الذي جعلهم يطلقون اسم "مياس" على فرقتهم والذي يعني أيضا "مشية اللبؤات الفخورة".