نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل دخول الصفحة الرئيسية madrasati ورقم الدعم الفني لمنصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل دخول الصفحة الرئيسية وذلك تزامنا مع بدء الدراسة داخل المدارس السعودية. خلال اليوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي، ازدادت مؤشرات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول كيفية الدخَول في منصة مدرستي.

حيث تعتبر هذه المنصة من أهم المنصات التعليمية التي تم إطلاقها بواسطة وزارة التعليم السعودية. حيث تقوم هذه المنصة بتقديم العديد من الخدمات إلى الطلاب و لديها دورا مؤثرا في استمرار العملية التعليمية والارتقاء بها. ومن خلال السطور التالية نوصح رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الصفحة الرئيسية.

منصة مدرستي تسجيل دخول الصفحة الرئيسية

يتمكن الطلاب من تسجيل الدخول في منصة مدرستي والتمتع بجميع الخدمات المقدمة من خلالها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

إدراج البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الإقامة، ورقم الهوية، بالإضافة إلى رقم الهاتف الخاص به، ثم يتم إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله على الهاتف داخل الخانة المخصصة له، يليه الضغط على زر تسجيل الدخول.

اختيار زر التالي.

إدخال كافة البيانات المتعلقة بالطلب والتي تتمثل في، الاسم كاملا، تاريخ ومكان الميلاد، رقم الهوية، الجنس، رقم الهاتف المنزلي، حالة الملف، والجنسية والبريد الإلكتروني.

النقر على زر تأكيد الحساب، وذلك بعد التأكد من صحة كافة البيانات المدرجة، وسوف يتم الدخول على المنصة على الفور.

كيفية حل الواجبات على منصة مدرستي

يتمكن الطلاب من خل واجباتهم والحصول على تقييم المعلم من خلال الدخول على منصة مدرستي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على المنصة التعليمية من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الواجبات المتواجدة في القائمة.

اختيار المادة المرغوب في حل واجباتها.

القيام بحل جميع الأسئلة، ثم الضغط على زر حفظ.

من الممكن أن يتم تثبيت الملف الخاص بالأسئلة داخل الجهاز، حتى يتم حلها بواسطة الطالب ومن ثم يقوم برفعها على المنصة.

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب madrasati login

وضحت وزارة التعليم السعودية انه يتثنى للطالب الاتصال بالمنصة باستخدام حساب Microsoft الخاص بالطالب.

وكذلك تدوين كلمة مرور حسابه على المنصة من أجل الوصول إلى الخدمات التعليمية التي يقدمها.

ولا سيما تمكن المنصة الطالب من الوصول إلى الدروس والكتب المدرسية وجداول الدراسة وحل الواجبات المنزلية.

وكذلك حل الاختبارات ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية والتواصل مع المعلمين والخدمات الهامة الأخرى. ويمكنك الوصول إلى رابط المنصة الإلكترونية لمدرستي عبر الرابط المرفق بالفقرة السابقة.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول على المنصة والتواصل معها بشكل مباشر.

الدخول على منصة العودة إلى المدارس من خلال هذا الرابط. التواصل بشكل مباشر مع إدارة المدرسة. بالإضافة إلى طريقة الاتصال برقم الدعم الفني التالي ٩٢٠٠٣٣٩٨٨.

منصة مدرستي تسجيل دخول مايكروسوفت تيمز

وضحت وزارة التعليم خطوات تفعيل الطالب لحساب مايكروسوفت تيمز حيث ذكرت انه يجب على كل طالب تفعيل حسابه أولا عبر تطبيق توكلنا. ثم يجب اتباع الخطوات التالية: