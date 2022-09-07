نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الأن ننشُر درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بجميع الكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 نقدمها لكم، حيث لقد قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن اقتراب موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب وطالبات الثانوية العامة حيث تم الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى والثانية وسوف يتم فتح واستقبال رغبات الطلاب والطالبات في تنسيق المرحلة الثالثة في مختلف الكليات والمعاهد في الساعات القادمة وهم طلاب الدور الأول والثاني، ومن المنتظر أن تبدأ فترة تقديم الطلاب الأوراق الرسمية للالتحاق بالكليات والمعاهد خلال حسب جوابات الترشيح بدءا من الأسبوع المقبل وذلك على مستوى جميع محافظات مصر القبلية والبحرية استعدادا لاستقبال بداية العام الدراسي في شهر أكتوبر القادم.

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

إن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٢ هو ٢٠٥ درجة وهم الطلاب الحاصلين على مجموع 50٪ وذلك المجموع النهائي في شهادة الثانوية العامة، ولقد أكدت وزارة التعليم العالي إنه سوف يتن استقبال رغبات ٦٦ ألف طالب وطالبة وهم الناجحين في الدور الأول والدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة وذلك في تنسيق المرحلة الثالثة، وسوف يتم استقبال الرغبات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الرسمي، ولقد صرحت وزارة التعليم العالي أن هناك الكثير من الأماكن في مختلف الكليات العلمية والأدبية في كليات الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية وأيضا هناك الكثير من الأماكن في مختلف المعاهد على مستوى الجمهورية.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ويتم ذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

أولا: يتم الدخول على موقع التنسيق الرسمي الخاص بالحكومة على الإنترنت.

ثانيا: ويتم بعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة.

ثالثا: يتم كتابة الاسم الرباعي في المكان المخصص له.

رابعا: ثم يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

خامسا: وبعدها يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

سادسا: ثم يتم كتابة الرغبات التي يريدها الطالب بالترتيب.

سابعا: وبعدها يقوم الطالب بمراجعة جميع البيانات والرغبات الخاصة به ثم يقوم بالضغط على تسجيل.

وبعد الانتهاء من فترة تسجيل الرغبات ستظهر النتائج على هيئة بطاقات ترشيح للتعرف على كليات ومعاهد طلاب تلك المرحلة من التنسيق للثانوية العامة.

سوف يتم افتتاح تنسيق المرحلة الثالثة بعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وسوف يتم ذلك خلال الأيام القادمة، وهناك الكثير من الأماكن الشاغرة في الكثير من الكليات مثل الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية وهناك الكثير من الأماكن الشاغرة في مختلف المعاهد على مستوى جمهورية مصر العربية ويستطيع الطلاب والطالبات التسجيل فيها بعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة.