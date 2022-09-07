نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل تفاصيل نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني من موقع epedu.gov.iq حسب الرقم الامتحاني والاسم في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني نتابعها معكم، حيث انتهى الطلاب في الآونة الأخيرة من أداء امتحاناتهم وبعدها مباشرةً بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية في تصحيح أوراق الامتحانات ووضع الدرجات، ومن المتوقع أن يُفعل رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني في الأيام القليلة القادمة، بالنسبة لكلٍ من الطلاب، حيث يمكن لجميع الطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا باستخدام رقم المقعد الامتحاني فقط.
نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني
أصدرت وزارة التربية العراقية بيانًا بأن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني في ولايات العراق ستصدر خلال الأيام القادمة عبر المنصة الرسمية التابعة لها، وعليه فقد صرحت الكثير من الإدارات التعليمية في العراق أيضًا بأن عملية تصحيح أوراق الاختبارات قد تمت بنسبة 77%، وأيضًا صرحوا على أن أوراق اختبار مادة اللغة الإنجليزية سينتهي تصحيحها في الغد.
كما أكدت الإدارات التعليمية العراقية على صحة تلك الأخبار المتداولة عبر مواقع الأخبار المختلفة وكذلك على أن عملية رصد الدرجات ستتم بعد الانتهاء مباشرةً من عملية التصحيح لكاقة الأوراق للطلاب والطالبات، حتى تصبح في متناول الطلاب ويسهل عليهم الحصول عليها خلال وقتٍ قصير من الآن.
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني
يتم الاستعلام والحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني عن طريق الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يقوم الطالب أو من يرغب بالاستعلام عن النتيجة بالدخول إلى google، ويكتب في مستطيل البحث ” موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي”.
- عند الضغط على أيقونة البحث سيظهر موقع الوزارة في أوائل النتائج الظاهرة.
- ويتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- ثم يقوم الطالب بكتابة الرمز المرئي والذي يتكون من 5 أرقام في المربع المخصص به.
- ستظهر أمام الطالب خانة فارغة يتم فيها كتابة الاسم الرباعي للطالب المراد معرفة نتيجته.
- ثم يتم بعد ذلك إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في المكان المخصص له.
- وستظهر بعد ذلك خانة يتم فيها تحديد المدينة التي يعيش فيها الطالب في العراق.
- ثم يقوم الطالب بعد ذلك باختيار الشعبة التي ينتمي إليها.
- ويتم الضغط بعد ذلك على المربع المكتوب فيه ” عرض النتيجة “، وعلى الفور ستظهر أمام الطالب جميع الدرجات الخاصة به في كل المواد.
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