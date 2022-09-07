نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. رابط موقع وزارة التربية العراقية لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني عبر epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني نتابعها معكم، حيث إن اختبارات الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في العراق قد بدأت في الشهر الماضي، واستمرت حتي هذا الشهر، فأصبح الكثير من الأشخاص خاصةً الطلاب يتساءلون عن النتائج وكذلك عن موعد ظهورها، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب موعد صدور النتائج على موقعها الإلكتروني كما صدرت النتائج في السنوات الماضية، وأكدت كذلك أنها ستظهر فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، فصار الطلاب في حالة من التوتر والقلق وهم في انتظار الإعلان عنها.

رابط موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني لعام 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب أو ولي الأمر بفتح متصفح google ويتم كتابة ” موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي ” في مستطيل البحث.

يقوم الطالب بالنقر على خانة البحث، فتظهر العديد من النتائج، يختار منها الطالب موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

وبعد أن يدخل الطالب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية يضغط على خانة ” موقع نتائجنا الإلكتروني “.

ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالنقر على خانة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي.

وستظهر أمام الطالب لائحة بجميع محافظات دولة العراق، فيقوم باختيار المحافظة التابع لها من المحافظات المعروضة أمامه، وبعد اختيار المحافظة سيجد كلمة تنزيل فيضغط عليها.

وبعد أن يتم تنزيل لائحة درجات المحافظة يبدأ الطالب في البحث عن الاسم الخاص به ورقم مقعده، وأمامهم سيجد نتيجته في جميع المواد.

موعد نتائج نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إقامة مؤتمر صحفي خاص بها، ستعلن من خلاله عن أسماء الطلاب الأوائل في جميع الشعب، سواء العلمية أو الأدبية، وسيتم الإعلان عن رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، وسيكون ذلك خلال المدة ما بين 20 إلى 25 من سبتمبر الحالي، وقد صرحت بعض المصادر أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات قد تمت بنسبة 77%، وقد اتخذت الوزارة كافة الإجراءات اللازمة للحرص على اكتمال عملية التصحيح بطريقة سليمة حتى لا يتعرض أي من الطلاب للظلم في درجاته.