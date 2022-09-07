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عمر شويل - جدة هنا.. رابط مباشر dirasat-gate.org للتقديم استمارة القبول المركزي العراق 2022-2023 اعلنت وزارة التعليم العراقية رسميا عن تفعيل رابط مباشر للتقديم استمارة القبول المركزي العراق 2022-2023، وذلك لكي يتم استقبال طلبات التسجيل في القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية المختلفة في جميع المحافظات بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن المعدلات الخاصة بالقبول المركزي المختلفة للعام الجديد لجميع الكليات بجميع التخصصات، وذلك لجميع الشعب الأدبية والاحيائي والتطبيقي في جميع انحاء العراق، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر للتقديم استمارة القبول المركزي العراق 2022-2023.

التقديم في استمارة القبول المركزي في العراق 2022/2023

يستعد جميع الطلاب والطالبات في هذا التوقيت من خريجي السادس الإعدادي لجميع الفروع أدبي وإحيائي وتطبيقي في العراق، الى التقديم للالتحاق بالجامعات في كافة المحافظات. للعام الدراسي الجديد، حيث يتم القبول في الكليات المختلفة والمعاهد بناء على المعدلات التي تم نشرها من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية في قائمة تتضمن الحد الادنى للقبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد.

تسجيل استمارة القبول المركزي في العراق 2022

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الساعات الأخيرة أنه من المقرر، ان يتم خلال الأيام القادمة اتاحت التسجيل في استمارة التسجيل إلكترونية بالجامعات العراقية للطلاب الحاصلين على شهادة الصف السادس الاعدادي 2022 في جميع المحافظات، وذلك لكي يتم تدوين رغبات القبول الخاصة بهم عبر الموقع الرسمي الخاص بها، حيث يتم تحديد نتيجة القبول بناء على الضوابط المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية للقبول في مختلف الجامعات.

رابط تسجيل استمارة القبول المركزي في العراق 2022/2023

وقد تم تفعيل رابط استمارة القبول المركزي للتقديم في الجامعات العراقية 2022-2023، وذلك من خلال رابط موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، حيث يتم تسجيل الدخول الى الموقع مباشرة ومن ثم يتم اختيار التسجيل في القبول المركزي في العراق الكترونيا بناء على معدلات القبول المعلنة، حيث يتم تحديد الاختيارات الخاصة بالقبول المركزي من خلال اختيار الكليات المتاحة بناء على التخصص الخاص بالطالب، ويتم الإعلان عن نتيجة القبول كذلك من خلال الموقع الرسمي المفعل عبر موقع الوزارة.