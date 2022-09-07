نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [الاستعلام] نتائج الثالث متوسط الدور الثاني محافظة بابل العام الدراسي 2022 epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على لينك نتائج الثالث متوسط الدور الثاني محافظة بابل، حيث انتظر مئات الطلبة والطالبات في جميع أنحاء محافظات العراق عن نتائج الصف ثالث المتوسط الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022، حيث تم الانتهاء من الاختبارات مع نهاية شهر أغسطس ومطلع شهر سبتمبر الميلادي، وكان الطلبة يتوقعون ان تظهر النتائج مع الصف السادس الابتدائي حيث انتهت امتحاناتهم في نفس الوقت، ولكنها تأخرت وهذا أثار استغراب الكثير من الطلبة، وسنتعرف معكم على الرابط الرسمي موقع وزارة التربية العراقية الذي تظهر من خلاله النتائج في الساعات القليلة المقبلة، فتابعوا معنا في ثقفني حتى نهاية المقال.

وزارة التربية العراقية

وقد انتهت الوزارة من الانتهاء من امتحانات الدور الثاني بالنسبة لطلبة الثالث المتوسط في جميع المحافظات، حيث شارك في امتحانات الجولة الثانية الآلاف من الطلاب والطالبات في جميع انحاء العراق، وهذا بعد أعداد الرسوب والمكملين الغير قليلة التي ظهرت في نتائج الدور الاول التي تابعناها في موقع ثقفني منذ شهرين تقريبا.

وينتظر الطلبة في كافة المحافظات سواء بغداد (الكرخ – الرصافة)، ذي قار، ديالى، النجف، كركوك، اربيل، الأنبار وبابل، النتائج الخاصة بهم منذ أيام، وسنتعرف معكم على سبب التأخير، فتابعوا معنا.

سبب تأخير نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

وتأخرت بالفعل النتائج الخاصة بالطلبة بشكل غير متوقع، حيث توقع الجميع أن تظهر في بداية الأسبوع بشهر سبتمبر الجاري، وهذا كما حدث مع السادس الاعدادي، ولكنها لم تظهر، وهذا لعدة أسباب نتعرف عليها معكم:

أول وأهم سبب لتأخير النتائج للثالث المتوسطة هو أن النتائج مركزية.

وهذا ما يعني أن جميع المحافظات ستظهر في وقت واحد، ولن تظهر في أوقات متفرقة مثلما حدث في السادس الابتدائي منذ يومين.

عدد الطلبة المشاركين في الامتحانات كبير، وهذا ما يعني أنها ستأخذ وقتا أطول في عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق.

كما أكدت الوزارة أنه سيكون هناك مساعدة بسيطة في عمليات التصحيح، وأكدت انها ستتجنب حدوث أخطاء في النتائج مثلما حدث في الدور الأول.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني

وبالنسبة إلى موعد الإعلان، فنتوقع أن تظهر في خلال هذين اليومين، أو في بداية الأسبوع القادم على الأكثر، حيث إن الوقت الذي مضى كافيا جدا لانهاء عمليات التصحيح والمراجعة، ونعتقد ان النتائج في مرحلة الإعداد في الوقت الحالي استعداد لنشرها.

حيث كما نعلم فإن سرعة ظهور النتائج يعتمد على سرعة أبطأ محافظة في عمليات التصحيح، فعلى سبيل المثال اذا انتهى التصحيح في صلاح الدين وباقي المحافظات فلن تظهر نتائجها قبل أن يتم الانتهاء من التصحيح في محافظة نينوى على سبيل المثال للتوضيح.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الثاني محافظة بابل

وننشر اليكم رابط صفحة الوصول إلى النتيجة بكل سهولة عبر بوابة وزارة التربية العراقية الإلكترونية، وهذا كما يلي:

اذهب إلى صفحة نتائج مديرية محافظة بابل العراقية عبر الضغط على epedu.gov.iq .

. اضغط على رابط الدرايف للنتيجة.

ابحث عن المدرسة، وداخل الكشف ابحث عن اسم الطالب ورقمه الامتحاني.