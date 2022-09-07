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عمر شويل - جدة خدمات منصة مدرستي 1444 للطالب / المعلم/ ولي الامر تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت، وذلك بعد أن بدأت فاعليات العام الدراسي الجديد في السعودية، نجد استمرار توافد الطلاب علي المنصة من اجل تحصيل الدروس بشكل يومي ورفع الواجبات، كذلك يتم تسجيل حضور الطلاب من خلال المنصة، والتي استمرت فعليا لمدة عامين يتم الاعتماد عليها كليا في الجانب التعليمي في السعودية بعد أن تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع الدول حول العالم، وحتي تتعرف علي ابرز واهم خدمات منصة مدرستي عليك متابعة هذا التقرير المقدم لكم من موقع ثقفني المهتم دائما بأخبار المملكة.

خدمات منصة مدرستي 1444 للطالب / المعلم/ ولي الامر

من ابرز خدمات منصة مدرستي التعليمية التي تقدم للطالب وولي الأمر والمعلم كذلك، والتي توفر الوقت والجهد تجدها في نقاط توضيحية في هذا التقرير، حيث باتت تلك المنصة الأولي للتعليم اون لاين في المملكة العربية السعودية، وتقدم المنصة خدمات لا حصر لها لكلا من الطالب والمعلم، وأبرز تلك الخدمات

حل الواجبات المدرسية عبر رابط منصة مدرستي ورفع الواجبات اون لاين.

إضافة الأنشطة التعليمية المقدمة من المعلم للطالب.

متابعة مستوي الأبناء الدراسي من خلال التواصل بين المعلم وولي الأمر.

الدخول للحصص الافتراضية من خلال المواعيد المقررة للدروس يوميا، أو من خلال الدروس المسجلة.

التواصل مع المعلمين والمعلمات.

خدمة تسجيل الدخول في الحصص الافتراضية التي تقدم يوميا من خلال المنصة، وهي متوفرة للطلاب في جميع الصفوف التعليمية.

تطبيق مصحف مدرستي.

تحميل المقررات المدرسية.

معرفة الجدول الدراسي وساعات الدراسة.

خدمة بنك الإثراء لتقديم المعلومات للطالب.

اختبارات تقويم الطالب.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

من أجل حضور الحصص اليومية بالنسبة للتلاميذ أو شرح وتقديم الحصص بالنسبة للمعلمين نجد أن المنصة توفر تلك الخطوات البسيطة