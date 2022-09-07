نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توصيل الحرارة والكهرباء صفة مشتركة بين جميع الفلزات.. ماهو حل السؤال في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات هل يعتبر توصيل الحرارة والكهرباء صفة مشتركة بين جميع الفلزات، وماهي خصائص هذه الفلزات واستخدامتها، والعناصر الموصلة للحرارة الكهرباء، وما الذي يميز هذه العناصر عن غيرها بكثير من الاستخدامات في الحياة اليومية، لذا سنوضح لكم كل هذه التساؤلات، وشرحها لكم تفصيلياً، وتوضيح أي العناصر فلزات وأيها لا فلزات.
توصيل الحرارة والكهرباء صفة مشتركة بين جميع الفلزات
بالطبع يعتبر توصيل الحرارة والكهرباء صفة مشتركة بين جميع الفلزات، حيث إن العناصر الفلزية تشترك كلها معها بنفس الصفات، والتي من بينها التوصيل الجيد للحرارة والكهرباء، وعدد الفلزات بالجدول الدوري كبير ويصل إلى نحو ثلاثة أرباع عناصر الجدول الدوري، وبسبب أن هذه العناصر سريعة في عمليات التفاعل الكيميائي فيصعب على العلماء إيجادها بشكل صريح وخام، عدا عناصر الذهب والفضة والنحاس، التي توجد بشكل نقي في الطبيعة ويمكن اكتشافها بسهولة.
ما هي خصائص الفلزات ؟
استكمالاً لموضوعنا حول توصيل الحرارة والكهرباء صفة مشتركة بين جميع الفلزات، فهذه العناصر لابد وأنها تحتوي على الكثير من الخصائص الأخرى، والتي تجعلها مميزة عن غيرها ومنها:
- يمكن الطرق عليها دون أن تتفتت، مما يجعل عملية تشكيلها سهلة جداً.
- برفع درجة الحرارة تلين الفلزات بشكل كبير، وإذا تم تبريدها تكون شديدة الصلابة.
- لامعة جداً، مما يجعلها ذات بريق شديد.
- من المعادن ذات الرنين العالي عند هزها بقوة، وتستخدم في صنع الأجراس.
- على الرغم من أن معظم هذه العناصر لا يتفاعل مع الماء، إلا أن النشطة منها تتفاعل بكل سهولة مع الماء وتكون طاقة حرارية مثل عنصر الصوديوم.
- يمكن الكشف عنها من خلال عملية التفاعل مع الأحماض، لأنها تكون من خلال التفاعل غاز الهيدروجين، مثل عنصر الزنك عند تفاعله مع حمض الهيدروكلوريك ينتج عن عملية التفاعل كلوريد الزنك وغاز الهيدروجين.
- على الرغم من أن معظم هذه العناصر تتفاعل مع القواعد، إلا أن هذا التفاعل ينتج عنه الأملاح المعدنية وغاز الهيدروجين.
- حين تضاف العناصر الفلزية إلى الأكسجين ينتج عن هذه العملية أكاسيد الفلزات.
- تتعرض الفلزات لمشكلة التأكسد بكل سهولة، مما يجعلها معرضة للصدأ بشكل كبير.
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